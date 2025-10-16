Как носить цвет хаки этой осенью: модный образ жены Решетника

Жена известного телеведущего Григория Решетника Кристина продемонстрировала стильный осенний лук, сделав ставку на один из главных трендов сезона - оливковый оттенок или, как его еще называют, цвет хаки.
Куртка
Укороченная куртка-бомбер из качественной искусственной кожи. Она имеет минималистичный дизайн и застегивается на молнию или кнопку. Укороченный крой визуально удлиняет ноги.
Шорты
Короткие шорты из такого же материала и цвета, что и куртка. Длина - выше колена. Кожаные шорты из уже несколько сезонов подряд удерживают позиции в осенне-зимних трендах, особенно в сочетании с плотными колготками.
Свой лук жена Решетника дополнила черными колготками. Это ключевой элемент для ношения шорт в прохладное время.
Свитер
Дополняет комплект оливкового оттенка теплый джемпер темно-бордового цвета, который также на пике популярности.
Обувь
Бежевые массивные ботинки на грубой подошве.
Оливковый (или оттенок хаки, military green) является одним из самых актуальных цветов для осенне-зимнего сезона по нескольким причинам:
Стиль
Этот лук можно охарактеризовать как современный городской кэжуал с элементами Street Style и милитари-шика.
Street Style / Casual: сочетание шорт с грубыми ботинками и массивной сумкой.
Military Chic: оливковый цвет и форма куртки, которые напоминают элементы военной одежды.
Монохром: использование одного цвета в двух ключевых элементах (куртка + шорты) всегда выглядит дорого и стильно, подтягивая весь образ к уровню высокой моды.
