Собаки увязываются за вами на улице? Причины, которые вас удивят

Иногда на улице за вами без причины идет собака. Не агрессивно, не с лаем - просто следует молча, будто что-то ищет или чувствует. Почему такое происходит именно с вами? И это не мистика, потому что есть очень интересные и простые объяснения.

Почему собаки на улице идут именно за вами и что их привлекает, рассказывает РБК-Украина.

Ищет компанию

Часто можно увидеть, как бездомные собаки пытаются пристроиться в компанию людей, которые смеются и гуляют. Или они идут за старенькими дедушками, мрачными людьми, мужчинами в рабочей одежде, туристами.

Во-первых, собаки очень любят гулять и прогулки с человеком для них - это социальное взаимодействие.

Во-вторых, собаки любят быть в стае, даже с двуногими. Потому что в одиночестве им некомфортно и страшно.

Для животного такой человек дает ощущение безопасности и уверенности. И в компании с человеком можно пройти "опасные" места, где есть другие собаки или много транспорта.

Он считает, что вы не угрожаете

Собаки - очень тонкие "читатели" языка тела. Если вы ведете себя спокойно, не резко, не демонстрируете страха или агрессии, животное воспринимает вас как безопасного. Оно может решить, что вы ему подходите - и просто идет следом.

Запах как триггер

Ваш запах может напомнить ему кого-то знакомого - хозяина, другую собаку, любимый предмет. Особенно это касается тех, кто имеет дома животных или работает с ними. Собаки воспринимают мир прежде всего через обоняние - это их главный канал ориентации.

У вас есть что-то съедобное

Звучит банально, но собаки способны уловить запах еды даже через упаковку. Если вы недавно что-то вкусное ели или несёте еду из магазина - они это чувствуют за десятки метров.

Вы уязвимы или эмоциональны

Собаки реагируют на эмоциональный фон человека. Люди, которые переживают стресс, грусть, растерянность, часто притягивают собак. Не потому, что те хотят воспользоваться слабостью - а потому, что их природа настроена на эмпатию. Они иногда просто "предлагают свое присутствие". А еще собаки любят добрых людей.

Вы похожи на предыдущего хозяина

Это не метафора. Собаки хорошо запоминают силуэт, тембр голоса, походку. Если вы напоминаете кого-то из ее прошлого - она может пойти за вами с надеждой. Особенно это касается бездомных или потерявшихся животных.

Подсознательный призыв к контакту

Собаки очень тонко чувствуют, кто "открыт к контакту", а кто - нет. Даже если вы не подаете прямых сигналов, ваш язык тела, взгляд, внутреннее состояние - все это собака считывает и решает: стоит идти за вами или нет.

Что делать, если за вами идет собака:

Не паникуйте. Резкие движения могут напугать или спровоцировать.

Не кормите ее, если не готовы взять ответственность.

Оглянитесь - возможно, собака потерялась. У нее может быть ошейник или жетон.

Сфотографируйте и сообщите в локальные группы зоозащиты.

Если животное агрессивное - не смотрите в глаза, отойдите боком.

Интересно знать:

Во многих культурах появление собаки, которая идет за человеком, считалось знаком защиты или поддержки .

. В исследованиях Гарвардской школы ветеринарного поведения указано: собаки могут выбирать человека как "проводника", даже за несколько минут наблюдения.

По словам кинолога из Университета Пенсильвании, животные чаще идут за теми, кто "не давит", а "просто есть".

Если собака идет за вами - это не случайность. В этом всегда есть эмоциональный, биологический или поведенческий смысл. Иногда это просто любопытство. А иногда - приглашение к встрече, которое стоит заметить.