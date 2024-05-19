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Как не попасть на мошенников при оформлении паспортных документов: ответ МВД

Фото: оформить паспорт (Getty Images)
Автор: Карина Левицкая

При оформлении паспортных документов важно не попасть в руки мошенников, которые под видом "упрощенной" процедуры изготовления документов могут нанести вам финансовые убытки.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Министерства внутренних дел Украины.

"В очередной раз призываем вас не пользоваться услугами так называемых "посредников" при оформлении паспортных документов", - отметили правоохранители. 

"Посредники" заманивают своих клиентов "упрощенной" процедурой подачи документов, быстрым оформлением паспортов и обслуживанием вне очереди.

"Но это - мошенники, их предложения не соответствуют действительности. Оформление паспортных документов всегда имеет фиксированные сроки и процедуру изготовления", - подчеркнули в министерстве.

МВД подготовило инфографику, для того, чтобы вы могли лучше ознакомиться с процессом оформления документов и схемами мошенников.

 

 

Выдача документов за границей для мужчин

Напомним, с 18 мая этого года вступит в силу новый законопроект о мобилизации в Украине. В связи с этим МИД ограничил предоставление консульских услуг для военнообязанных мужчин за границей.

Кроме того, Кабинет Министров запретил выдачу паспортов за границей для мужчин в возрасте от 18 до 60 лет. Для получения документов им следует вернуться в Украину.

Детальнее о том, кто из украинцев сможет получить паспорт за рубежом - в материале РБК-Украина.

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