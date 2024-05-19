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Як не натрапити на шахраїв при оформлені паспортних документів: відповідь МВС

Фото: оформити паспорт (Getty Images)
Автор: Каріна Левицька

Під час оформлення паспортних документів важливо не потрапити до рук шахраїв, які під виглядом "спрощеної" процедури виготовлення документів можуть завдати вам фінансових збитків.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на Telegram-канал Міністерства внутрішніх справ України.

"Вчергове закликаємо вас не користуватися послугами так званих "посередників" під час оформлення паспортних документів", - наголосили правоохоронці. 

"Посередники" заманюють своїх клієнтів "спрощеною" процедурою подання документів, швидким оформленням паспортів та обслуговуванням поза чергою.

"Але це - шахраї, їхні пропозиції не відповідають дійсності. Оформлення паспортних документів завжди має фіксовані терміни та процедуру виготовлення", - підкреслили в міністерстві.

МВС підготувало інфографіку, для того, щоб ви могли краще ознайомитись з процесом оформлення документів та схемами шахраїв.

 

 

Видача документів за кордоном для чоловіків

Нагадаємо, з 18 травня цього року набере чинності новий законопроєкт про мобілізацію в Україні. У зв'язку з цим МЗС обмежило надання консульських послуг для військовозобов'язаних чоловіків за кордоном.

Крім того, Кабінет Міністрів заборонив видачу паспортів за кордоном для чоловіків віком від 18 до 60 років. Для отримання документів їм потрібно повернутися в Україні.

Детальніше про те, хто з українців зможе отримати паспорт за кордоном - у матеріалі РБК-Україна.

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