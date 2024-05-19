Як не натрапити на шахраїв при оформлені паспортних документів: відповідь МВС

Видача документів за кордоном для чоловіків

Нагадаємо, з 18 травня цього року набере чинності новий законопроєкт про мобілізацію в Україні. У зв'язку з цим МЗС обмежило надання консульських послуг для військовозобов'язаних чоловіків за кордоном.

Крім того, Кабінет Міністрів заборонив видачу паспортів за кордоном для чоловіків віком від 18 до 60 років. Для отримання документів їм потрібно повернутися в Україні.

Детальніше про те, хто з українців зможе отримати паспорт за кордоном - у матеріалі РБК-Україна.

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