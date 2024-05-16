Как не нарваться на штраф и не стать уклонистом: топ-5 правил мобилизации в Украине

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Успеть за 60 дней. Кому нужно обновить учетные данные

Украинские мужчины в возрасте 18 - 60 лет обязаны стоять на воинском учете. Молодежь в возрасте 18 - 25 лет на учете призывников, остальные - на учете военнообязанных или резервистов. Либо же быть снятыми с воинского учета, например, из-за непригодности по здоровью.

С 18 мая лица призывного возраста обязаны в течение 60 дней обновить учетные данные в территориальном центре комплектования (ТЦК), Центре админуслуг или через электронный кабинет. Это касается в том числе ограниченно пригодных, которые должны в течение 9 месяцев повторно пройти медкомиссию и получить новый статус.

Если человек игнорирует требования по воинскому учету и обновлению данных, его могут посчитать потенциальным уклонистом. За это грозит административная ответственность. В таком случае ТЦК оштрафует военнообязанного и обратится в полицию, чтобы его доставили в военкомат.

Отметим, дедлайн уточнения данных - до 16 июля 2024 года включительно. Обновлять не нужно тем, кто снят с учета или успел сделать это после принятия нового закона о мобилизации в апреле, но до его вступления в силу.

Военный билет при себе. Что будет, если его нет

С 18 мая мужчины должны носить с собой военно-учетные документы. Это приписные свидетельства для призывников, а также военные билеты или временные удостоверения для военнообязанных.

Новый закон закрепляет обязанность предъявлять военно-учетный документ по требованию представителя ТЦК, полицейского или пограничника. Те, кто проверяет документы, могут "пробить" их по базе данных "Оберег", а также вести фото- и видеофиксацию проверки.

Снятые с воинского учета тоже обязаны иметь при себе военный билет. Если в документе нет отметки о снятии с учета, могут возникнуть вопросы и, скорее всего, представители военкомата вручат повестку для уточнения данных.

Если у мужчины призывного возраста нет военного билета, ему вручат повестку в ТЦК с требованием явиться и встать на учет. После этого военкомат оформит необходимые документы, но все равно придется оплатить штраф за нарушение правил воинского учета.

ТЦК и повестки. Когда нужно явиться

Чтобы не нарваться на штраф и не стать уклонистом, нужно являться в ТЦК, если вам вручили повестку. Дата, время, адрес военкомата и причина вызова должны быть указаны в повестке.

Военнообязанный должен явиться точно в указанный срок и в указанное место. В то же время есть перечень уважительных причин, по которым визит можно перенести. К ним относятся смерть близкого родственника, болезнь или стихийное бедствие. При этом нужно иметь документальное подтверждение.

В течение трех дней военнообязанных должен уведомить ТЦК об обстоятельствах неявки и появиться в течение не более 10 дней. В противном случае, военкомат обратится в полицию с требованием разыскать и доставить потенциального уклониста.

За отказ от получения повестки на сверку учетных данных или игнорирование ее грозит административная ответственность. За уклонение от "боевой повестки" после медкомиссии - уголовная.

Юристы подчеркивают, что уголовная ответственность возникает после получения повестки, которая обязывает явиться уже для прохождения службы. Таким образом, все нарушения до этой стадии предусматривают штрафы, а не тюремные сроки.

Наказание уклонистов: штрафы, лишение водительских прав и не только

В мае Верховная рада приняла закон, который в несколько раз повышает штрафы. Теперь за нарушение правил воинского учета согласно ст. 210 КУАП, если человек не стоит на нем или вовремя не обновляет данные, грозит штраф 17 000 гривен. Повторное нарушение - 25 500 гривен.

Согласно ст. 210-1 КУАП, нарушение законодательства о мобилизации, например, отказ от повестки и неявка по ней в ТЦК, тоже наказывается штрафом от 17 000 до 25 500 гривен. Причем согласно новым правилам, штрафы будут выписываться заочно.

Если военнообязанный не прибыл по повестке для уточнения данных, ТЦК обратится в полицию для розыска и его доставки. Если это не удастся, военкомат направит письменное требование заказным письмом.

Если такое письмо не смогут вручить лично адресату или он откажется, в течение 10 дней ТЦК обращается в суд с просьбой ограничить потенциального уклониста в праве на управление транспортным средством. То есть приостановить действие водительских прав временно, до выполнения требования.

В случае с отказом от "боевой повестки", сведения вносятся в Единый реестр досудебных расследований. ТЦК предоставляет материалы следственным органам, а если суд признает человека виновным, его могут лишить свободы на срок от 3 до 5 лет.

На практике уклонистов чаще приговаривают к условным срокам. После этого они все равно подлежат призыву. И если нарушение повторится, скорее всего, тюрьмы не избежать.

Отсрочка, бронь и что меняется для студентов

Мобилизации не подлежат мужчины до 25 и старше 60 лет, а также признанные непригодными и снятые с воинского учета. Не могут мобилизовать женщин, в том числе медиков, если они сами не хотят служить.

Не подлежат призыву те, у кого есть право на отсрочку. Это многодетные отцы, отцы-одиночки, опекуны сирот и детей-инвалидов, мужья лиц с инвалидностью, занятые постоянным уходом и так далее.

Отсрочка дается забронированным для работы в органах власти и на критически важных предприятиях. Право на бронь имеют чиновники категории "А", судьи, работники органов военного управления, полиции и тому подобное. На чиновников категорий "Б" и "В", на работников критически важных предприятий действует порядок бронирования не более 50% от числа военнообязанных. В некоторых случаях могут быть исключения.

Однако есть нововведения, которые касаются студентов. Теперь те, кто получает второе высшее образование, даже если учится на дневной или дуальной форме, теряют право на отсрочку. То есть получает образование уровня, не выше предыдущего. Например, если студент закончил бакалаврат по одной специальности, а сейчас учится на бакалаврате по другой.

Что касается студентов, получающих первое высшее образование, сам факт обучения на дневной или дуальной форме автоматически не означает, что есть отсрочка. Чтобы ее получить, нужно обратиться в ТЦК, подать заявление, выписку из приказа о зачислении и справку из учебного заведения.

Для получения отсрочки, скорее всего, потребуется пройти такие этапы, как обновление учетных данных и прохождение военно-врачебной комиссии.

Напомним, ранее РБК-Украина подробнее расписывало, будут ли призывать студентов в армию по новому закону. Среди прочего, в материале указано, какие категории могут быть мобилизованы.