Як не нарватися на штраф і не стати ухилянтом: топ-5 правил мобілізації в Україні

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Встигнути за 60 днів. Кому треба оновити облікові дані

Українські чоловіки віком 18 - 60 років зобов'язані стояти на військовому обліку. Молодь віком 18 - 25 років на обліку призовників, інші - на обліку військовозобов'язаних чи резервістів. Або ж бути знятими з військового обліку, наприклад, через непридатність за станом здоров'я.

З 18 травня особи призовного віку мають протягом 60 днів оновити облікові дані у територіальному центрі комплектування (ТЦК), Центрі адмінпослуг або через електронний кабінет. Це стосується зокрема обмежено придатних, які мають протягом 9 місяців повторно пройти медкомісію та набути нового статусу.

Якщо людина ігнорує вимоги щодо військового обліку та оновлення даних, її можуть вважати потенційним ухилянтом. За це загрожує адміністративна відповідальність. У такому разі ТЦК оштрафує військовозобов'язаного і звернеться до поліції, щоб його доставили до військкомату.

Зазначимо, дедлайн уточнення даних - до 16 липня 2024 року включно. Оновлювати не треба тим, хто знятий з обліку або встиг зробити це після прийняття нового закону про мобілізацію у квітні, але до набрання ним чинності.

Військовий квиток при собі. Що буде, якщо його немає

З 18 травня чоловіки мають носити із собою військово-облікові документи. Це приписні свідоцтва для призовників, а також військові квитки або тимчасові посвідчення військовозобов'язаних.

Новий закон закріплює обов'язок пред'являти військово-обліковий документ на вимогу представника ТЦК, поліцейського чи прикордонника. Ті, хто перевіряє документи, можуть "пробити" їх по базі даних "Оберіг", а також вести фото- та відеофіксацію перевірки.

Зняті з військового обліку теж мають мати при собі військовий квиток. Якщо в документі немає відмітки про зняття з обліку, можуть виникнути питання і, швидше за все, представники військкомату вручать повістку для уточнення даних.

Якщо чоловік призовного віку не має військового квитка, йому вручать повістку до ТЦК з вимогою з'явитися і стати на облік. Після цього військкомат оформить необхідні документи, але все одно доведеться сплатити штраф за порушення правил військового обліку.

ТЦК та повістки. Коли треба з'явитися

Щоб не нарватися на штраф і не стати ухилянтом, треба з'являтись у ТЦК, якщо вам вручили повістку. Дата, час, адреса військкомату та причина виклику мають бути вказані на повістці.

Військовозобов'язаний має з'явитися точно у вказаний термін та у вказане місце. Водночас є перелік поважних причин, через які візит можна перенести. До них відносяться смерть близького родича, хвороба чи стихійне лихо. При цьому необхідно мати документальне підтвердження.

Протягом трьох днів військовозобов'язаних має повідомити ТЦК про обставини неявки та з'явитися протягом не більше 10 днів. Інакше військкомат звернеться до поліції з вимогою розшукати і доставити потенційного ухилянта.

За відмову від отримання повістки на звірку облікових даних або ігнорування її загрожує адміністративна відповідальність. За ухилення від "бойовох повістки" після медкомісії - кримінальна.

Юристи підкреслюють, що кримінальна відповідальність виникає після отримання повістки, яка зобов'язує з'явитися для проходження служби. Таким чином, усі порушення до цієї стадії передбачають штрафи, а не тюремні строки.

Покарання ухилянтів: штрафи, позбавлення водійських прав і не тільки

У травні Верховна рада ухвалила закон, який у кілька разів підвищує штрафи. Наразі за порушення правил військового обліку згідно зі ст. 210 КУпАП, якщо особа не стоїть на ній або вчасно не оновлює дані, загрожує штраф 17 000 гривень. Повторне порушення - 25 500 гривень.

Відповідно до ст. 210-1 КУпАП, порушення законодавства про мобілізацію, наприклад, відмова від повістки та неявка по ній до ТЦК, також карається штрафом від 17 000 до 25 500 гривень. Причому згідно з новими правилами штрафи виписуватимуться заочно.

Якщо військовозобов'язаний не прибув за повісткою для уточнення даних, ТЦК звернеться до поліції для розшуку та його доставки. Якщо це не вдасться, військкомат направить письмову вимогу рекомендованим листом.

Якщо такий лист не зможуть вручити особисто адресату або він відмовиться, протягом 10 днів ТЦК звертається до суду з проханням обмежити потенційного ухилянта у праві на керування транспортним засобом. Тобто призупинити дію водійських прав тимчасово, до виконання вимоги.

У разі відмови від "бойової повістки", відомості вносяться до Єдиного реєстру досудових розслідувань. ТЦК надає матеріали слідчим органам, а якщо суд визнає особу винною, її можуть позбавити волі на строк від 3 до 5 років.

На практиці ухилятнів частіше засуджують до умовних термінів. Після цього вони все одно підлягають призову. І якщо порушення повториться, швидше за все, в'язниці не уникнути.

Відстрочка, бронь та що змінюється для студентів

Мобілізації не підлягають чоловіки до 25 та старше 60 років, а також визнані непридатними та зняті з військового обліку. Не можуть мобілізувати жінок, зокрема медиків, якщо вони самі не хочуть служити.

Не підлягають призову ті, хто має право на відстрочку. Це багатодітні батьки, батьки-одинаки, опікуни сиріт та дітей-інвалідів, чоловіки осіб з інвалідністю, зайняті постійним доглядом тощо.

Відстрочка надається заброньованим для роботи в органах влади та на критично важливих підприємствах. Право на бронь мають чиновники категорії "А", судді, працівники органів військового управління, поліції тощо. На чиновників категорій "Б" та "В", на працівників критично важливих підприємств діє порядок бронювання не більше 50% від числа військовозобов'язаних. У деяких випадках можуть бути винятки.

Проте є нововведення щодо студентів. Тепер ті, хто здобуває другу вищу освіту, навіть якщо навчається на денній або дуальній формі, втрачають право на відстрочку. Тобто отримує освіту рівня, не вищого за попередній. Наприклад, якщо студент закінчив бакалаврат з однієї спеціальності, а зараз навчається на бакалавраті з іншої.

Що стосується студентів, які здобувають першу вищу освіту, сам факт навчання на денній або дуальній формі автоматично не означає, що є відстрочка. Щоб її отримати, треба звернутися до ТЦК, подати заяву, витяг із наказу про зарахування та довідку з навчального закладу.

Для отримання відстрочки, швидше за все, потрібно буде пройти такі етапи, як оновлення облікових даних та проходження військово-лікарської комісії.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна докладніше розписувало, чи призиватимуть студентів до армії за новим законом. Серед іншого, у матеріалі зазначено, які категорії можуть бути мобілізовані.