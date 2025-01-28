Нарушают все. Где в Украине езда для велосипедистов под запретом
В Патрульной полиции Киевской области напомнили о некоторых важных правилах дорожного движения для велосипедистов. Они уберегут не только здоровье, но и кошелек.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу правоохранителей в Facebook.
Как ездить на велосипеде, чтобы не получить штраф
"Погодные условия этой зимой позволяют пользоваться велосипедом, однако нельзя забывать о ПДД и личной безопасности", - рассказали патрульные.
В качестве примера они привели случай, произошедший этой ночью.
"Во время действия комендантского часа, на 103 км автодороги "Киев - Харьков" мы заметили велосипедиста, который ехал с нарушением ПДД - на его велосипеде отсутствовали светоотражатели", - рассказали правоохранители и обнародовали соответствующее видео.
Поскольку в темное время суток это очень опасно, водителя велосипеда:
- остановили;
- объяснили причину остановки;
- вынесли постановление по части 2 статьи 127 ("Нарушение ПДД лицами, управляющими велосипедами") КУоАП.
Речь идет о наложении штрафа в размере 20 необлагаемых минимумов доходов граждан - 340 гривен.
Учитывая регулярные нарушения велосипедистами ПДД, правоохранители напомнили гражданам основные правила:
- велосипедисты должны двигаться по велодорожкам, а если их нет - по крайней правой полосе проезжей части, в один ряд;
- двигаться по проезжей части на велосипедах разрешается лицам, достигшим 14-летнего возраста.
Кроме того, патрульные привели перечень основных запретов для велосипедистов:
- нельзя ездить, не держась за руль, и снимать ноги с педалей;
- нельзя переезжать пешеходный переход на велосипеде (нужно слезть с велосипеда и перейти дорогу);
- нельзя двигаться по автомагистралям, дорогам для автомобилей и по проезжей части, когда рядом обустроена велосипедная дорожка;
- нельзя двигаться по тротуарам и пешеходным дорожкам (кроме детей до 7 лет на детских велосипедах под присмотром взрослых);
- нельзя во время движения держаться за другое транспортное средство.
"Велосипед должен иметь исправные тормоза, звуковой сигнал и быть оборудован светоотражателями (спереди - белого, сзади - красного, по бокам - оранжевого цвета)", - добавили в пресс-службе полиции.
В темное время суток и в условиях недостаточной видимости, на велосипеде должен быть установлен и включен фонарь (фара).
"Кроме того, рекомендуем позаботиться о собственной безопасности, пользуясь защитным снаряжением, чтобы избежать травмирования в случае падения с двухколесного: выберите удобный и надежный шлем, налокотники и т.д.", - отметили правоохранители.
В завершение украинцам напомнили, что полезной привычкой для велосипедистов является ношение светлой и яркой одежды, или же использование яркого жилета со световозвращающими элементами - чтобы быть более заметным на дороге.
"Придерживайтесь правил дорожного движения. Безопасных вам поездок", - подытожили в полиции.
Публикация правоохранителей (скриншот: facebook.com/kyivregionpatrolpolice)
Напомним, ранее мы рассказывали, могут ли велосипедисты игнорировать светофор.
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