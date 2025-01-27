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Как в конце марта: в Киеве зафиксированы первые температурные рекорды в 2025 году

Украина, Понедельник 27 января 2025 11:05
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Как в конце марта: в Киеве зафиксированы первые температурные рекорды в 2025 году Фото: первые температурные рекорды зафиксированы в Киеве (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

В воскресенье, 26 января, в Киеве было зафиксировано два температурных рекорда. Это первые максимумы с начала 2025 года.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Центральную геофизическую обсерваторию.

По данным синоптиков, максимальная температура воздуха достигла 7,4 градусов, что на 0,5 градусов выше предыдущего рекордного показателя для этого дня 2021 года.

Среднесуточная температура воздуха оказалась самой высокой за время проведения наблюдений для этого дня и составила 4,7 градусов, что превысило предыдущий рекордный показатель 1902 и 1999 годов на 1,4 градусов, а климатическую норму - на 9,7 градусов.

"По многолетним показателям такая температура воздуха соответствует 29 марта", - говорится в сообщении.

По данным Центральной геофизической обсерватории, 2024 год стал самым теплым в столице за время проведения наблюдений. Среднегодовая температура 2024 года в столице составила 11,4 градусов тепла, что на 2,4 градусов выше климатической нормы. Он стал самым теплым в столице за время проведения наблюдений.

Всего в 2024 году в Киеве было зафиксировано 52 температурных рекорда, причем больше всего их было в апреле - 13 и июле - 14.

Напомним, метеорологическая зима пришла в Киев на пять дней раньше нормы - 24 ноября. Ранее всего в Киев зима пришла 20 октября в 1920 году, а позже всего - 29 декабря в 2015 году. В 2019-2020 годах метеорологическая зима так и не наступила.

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