Как можно будет получить отсрочку через "Резерв+": объяснение Минобороны

Военнообязанные украинцы смогут получить отсрочку от мобилизации в приложении "Резерв+". Это можно будет сделать в несколько кликов.

Как сообщает РБК-Украина , об этом рассказала заместитель министра обороны Украины по вопросам цифровизации Екатерина Черногоренко в эфире телемарафона.

По ее словам, эта функция улучшит жизнь граждан. Она фактически приведет к тому, что украинцы не будут нуждаться в оффлайн визите. Им не нужно будет стоять в очередях и тратить свое время. "Поскольку людям будет дана возможность зайти в несколько кликов в приложение, отправить запрос и уже в считанные минуты, если информация об этом статусе подтверждается в других реестрах, отсрочка отгружается прямо в приложение, в электронный военно-учетный документ", - пояснила Черногоренко.