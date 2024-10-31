Як можна буде отримати відстрочку через "Резерв+": пояснення Міноборони
Військовозобов'язані українці зможуть отримати відстрочку від мобілізації у застосунку "Резерв+". Це можна буде зробити в декілька кліків.
Як повідомляє РБК-Україна, про це розповіла заступниця міністра оборони України з питань цифровізації Катерина Черногоренко в ефірі телемарафону.
За її словами, ця функція поліпшить життя громадян. Вона фактично призведе до того, що українці не потребуватимуть офлайн візиту. Їм не потрібно буде стояти в чергах та витрачати свій час.
"Оскільки людям буде дана можливість зайти в декілька кліків в застосунок, надіслати запит і вже за лічені хвилини, якщо інформація про цей статус підтверджується в інших реєстрах, відстрочка відвантажується прямо в застосунок, в електронний військово-обліковий документ", - пояснила Черногоренко.
Відстрочка від мобілізації в "Резерв+"
Електронні відстрочки від мобілізації з'являться у застосунку "Резерв+" вже у листопаді. Проте спочатку вони будуть доступні не для всіх.
Як розповіли у Міноборони, сервіс електронних відстрочок вже реалізований, зараз його активно тестують.
Першими отримають електронні відстрочки люди з інвалідністю, а також студенти та аспіранти. Пізніше сервіс буде доступний для багатодітних батьків.
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