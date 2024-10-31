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Як можна буде отримати відстрочку через "Резерв+": пояснення Міноборони

Четвер 31 жовтня 2024 15:53
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Як можна буде отримати відстрочку через "Резерв+": пояснення Міноборони Фото: заступниця міністра оборони України Катерина Черногоренко (facebook.com)
Автор: Тетяна Степанова

Військовозобов'язані українці зможуть отримати відстрочку від мобілізації у застосунку "Резерв+". Це можна буде зробити в декілька кліків.

Як повідомляє РБК-Україна, про це розповіла заступниця міністра оборони України з питань цифровізації Катерина Черногоренко в ефірі телемарафону.

За її словами, ця функція поліпшить життя громадян. Вона фактично призведе до того, що українці не потребуватимуть офлайн візиту. Їм не потрібно буде стояти в чергах та витрачати свій час.

"Оскільки людям буде дана можливість зайти в декілька кліків в застосунок, надіслати запит і вже за лічені хвилини, якщо інформація про цей статус підтверджується в інших реєстрах, відстрочка відвантажується прямо в застосунок, в електронний військово-обліковий документ", - пояснила Черногоренко.

Відстрочка від мобілізації в "Резерв+"

Електронні відстрочки від мобілізації з'являться у застосунку "Резерв+" вже у листопаді. Проте спочатку вони будуть доступні не для всіх.

Як розповіли у Міноборони, сервіс електронних відстрочок вже реалізований, зараз його активно тестують.

Першими отримають електронні відстрочки люди з інвалідністю, а також студенти та аспіранти. Пізніше сервіс буде доступний для багатодітних батьків.

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