Як можна буде отримати відстрочку через "Резерв+": пояснення Міноборони

Військовозобов'язані українці зможуть отримати відстрочку від мобілізації у застосунку "Резерв+". Це можна буде зробити в декілька кліків.

Як повідомляє РБК-Україна, про це розповіла заступниця міністра оборони України з питань цифровізації Катерина Черногоренко в ефірі телемарафону.

За її словами, ця функція поліпшить життя громадян. Вона фактично призведе до того, що українці не потребуватимуть офлайн візиту. Їм не потрібно буде стояти в чергах та витрачати свій час. "Оскільки людям буде дана можливість зайти в декілька кліків в застосунок, надіслати запит і вже за лічені хвилини, якщо інформація про цей статус підтверджується в інших реєстрах, відстрочка відвантажується прямо в застосунок, в електронний військово-обліковий документ", - пояснила Черногоренко.