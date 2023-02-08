Как может начаться новое наступление России: мнения экспертов

Основное направление - Луганская и Донецкая области

Как рассказал руководителю Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко, противник концентрирует больше своих сил и средств на востоке и частично на юге в Запорожском направлении.

"Это те направления, откуда противник может наступать. Есть два основных направления - Донецкое и Луганское. Третье направление оно вспомогательное, или второстепенное - это Запорожское. В случае если противник будет иметь успех по продвижению в Донецкой области и будет хватать ресурсов, российские войска могут осуществить попытку продвижение и на Запорожском направлении", - считает Мусиенко.

Эксперт отметил, что это наступление россиян можно назвать большим, но локализованным.

"То есть это не будет что-то вроде 24 февраля с атаками на Киев, Черниговское или Сумское направления. Задача минимум - это захват Донецкой области и закрепление на рубежах включая Луганскую область. Задача максимум - продвигаться на Запорожье, если хватит ресурсов", - объясняет Мусиенко.

Он отметил, что сейчас враг не рискует и готов продвигаться менее стремительными темпами, пытаясь "выгрызать" каждый метр.

"То есть они делают ставку на более медленное продвижение, но чтобы оно было более уверенным и гарантировало хоть какой успех", - добавил Мусиенко.

Будут ли предварительные массированные удары?

По мнению эксперта, ракетные атаки могут происходить, пока у россиян есть запас ракет.

"Будут ли они поддержаны ударами с воздуха с привлечением авиации? Возможно, но не надо забывать, что у Украины есть средства, которые могут сбивать эти воздушные цели. Это конечно может быть, и воздушный компонент может быть применен. Как все будет происходить непосредственно, увидим по результатам того, как боевые действия будут развиваться", - подытожил эксперт.

Донбасс + часть Харьковской области

Несколько иного мнения по поводу возможных направлений россиян военный эксперт Роман Свитан. По его мнению, оккупанты направят силы на оккупацию Донбасса, потому что это их давняя мечта, а также часть Харьковской области - восточное побережье Оскольского водохранилища.

"Они попытаются от Купянска двигаться в сторону Лимана, то есть выдавить наши войска за Северский Донец", - говорит Свитан.

Он считает, что никаких разрываемых прорывных ударов войска РФ нанести просто не смогут, мы их купируем еще в начале.

"Мы видим их движение, месторасположение, отслеживаем дислокацию. Мы им не даем даже собраться на глубине 80 км от линии фронта. А без определенных мероприятий, проводимых в 30-40 километровой глубине на так называемом дивизионном уровне, никаких внезапных или полномасштабных действий они просто не смогут предпринять", - говорит Свитан.

По его словам, угрозы обрушения фронта в Донецкой области нет.

"Поскольку у нас вся глубина фронта до Днепра как минимум насыщена нашими войсками. Как такого обрушения фронта не может быть из-за отсутствия оперативного пространства для россиян на Левобережье", - подытожил эксперт.

Напомним, что в последнее время все больше сообщений как от украинских властей, так и от западных политиков о том, что Россия вот-вот должна начать новое большое наступление на Украину.

Впрочем, как считают в американском Институте изучения войны (ISW), россияне не имеют боевой мощи, необходимой для проведения удачного большого наступления.

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