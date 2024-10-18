В Минсоцполитики анонсировали повышение пенсий: когда ждать перемен

В следующем году украинцев ждет два этапа повышения пенсий: индексация в марте и поднятие размера для некоторых пенсионеров летом. Последнее возможно после изменений в законодательство.

Об этом заявила министр социальной политики Оксана Жолнович, сообщает РБК-Украина со ссылкой на ее заявление во время телемарафона.

"На индексацию хватит, несмотря на то, что бюджетный трансферт уменьшен из государственных средств… У нас есть деньги на индексацию, мы ее планируем", - сказала она.

По ее словам, наблюдается положительная тенденция увеличения уплаты единого социального взноса (ЕСВ).

"И здесь нас в очередной раз спасают наши военные, их становится больше. Это люди, получающие лучшую зарплату, это позволяет эту часть страховую, которая поступает как ЕСВ, увеличивать", - пояснила глава Минсоцполитики.

Жолнович призвала платить ЕСВ в белую, потому что уплата ЕСВ прямо распределяется между пенсионерами и позволяет увеличивать пенсии.

Планы пенсионной реформы

Чиновница также в очередной раз анонсировала пенсионную реформу, которая должна быть принята Верховной Радой.

"Планируем еще поднять летом пенсию, пересчитав ее с учетом пенсионной реформы, которую сейчас дорабатываем", - сообщила она.

По ее словам, повышение пенсий больше всего коснется тех пенсионеров, которые раньше вышли на пенсию. "Они все получат увеличение. Это будет зависеть от их размера ЕСВ, который они платили, их стажа", - рассказала Жолнович.

Она также отметила, что большие пенсии не будут урезаны. "Никому ничего не снизят. Те, кто имеют большие пенсии, получат на своем уровне, мы не можем уменьшать", - сообщила глава Минсоцполитики.