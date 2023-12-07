Как должен выглядеть плацдарм для наступления на левобережье Херсонской области: объяснение эксперта

Плацдарм для наступления украинских войск на левобережье Херсонской области должен протянуться вдоль Днепра не менее чем на 20 км и вглубь тоже на 20 км.

Об этом говорится в материале РБК-Украина "Штурмы россиян на Донбассе и маневры ВСУ под Херсоном. Что происходит на фронте в начале зимы" .

Пока говорить о расширении плацдармов для наступления ВСУ рано. По крайней мере, пока украинские штурмовые группы постоянно перемещаются, не закрепляясь на стационарных позициях.

Кроме того, россияне опрокинули дивизию ВДВ, чтобы выдавить авангард украинских войск с левого берега и не дать возможности сформировать реальный плацдарм.

"Пока его (плацдарма - ред.) нет, мы пытаемся закрепиться, вести контрбатарейную борьбу. До того как мы получим устойчивый плацдарм, нужно еще многое сделать. Например, он должен протянуться вдоль Днепра не менее чем на 20 км и вглубь тоже на 20 км", - объяснил майор запаса ВСУ Алексей Гетьман.

По его словам, когда украинские войска получат контроль над квадратом 20х20, можно будет говорить о каких-то понтонных переправах, опрокидывании дополнительных сил и наступательных действиях.

"Пока это подготовка к созданию плацдарма, а наши войска постоянно перемещаются по узкой полосе от Голой Пристани до Казачьих Лагерей", - добавил эксперт.

Ситуация на левобережье Херсонской области

Согласно отчету Института изучения войны (ISW), украинские войска продолжили наземные операции на левом берегу Херсонской области 6 декабря, но не добились каких-либо подтвержденных успехов.

Видеозапись с геолокацией, опубликованная 5 декабря, подтверждает, что российские войска сохраняют позиции на островах в Днепре к югу от Велетенского Херсонской область. Однако из этих кадров не следует, что российские войска недавно продвинулись в этом районе, и они, вероятно, удерживали эти позиции в течение определенного времени.