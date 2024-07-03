Штрафы за шашлык на природе. Какое наказание "светит" украинцам за такой отдых

Украинцев, которые разводят костры в неположенном месте или нарушают правила пожарной безопасности, могут оштрафовать. Сумма зависит от статьи, которую инкриминируют нарушителю.

РБК-Украина расспросила юриста Игоря Тетерю о том, как могут наказать украинцев за приготовление шашлыка на природе.

Штрафуют ли украинцев за шашлык на природе

"Возможность привлечения к ответственности граждан за разведение костра для приготовления шашлыка зависит от ряда обстоятельств, в частности: где такой костер разведен, с использованием какого сырья, с помощью которого оборудование, в какой период и в какую погоду и т. д.", - говорит Тетеря.

От конкретных обстоятельств может зависеть как возможность привлечения к ответственности гражданина вообще, так и статья, под которую будет подпадать частный случай и, соответственно, и размер штрафа.

К примеру, Правилами пожарной безопасности в лесах Украины от 27.12.2004 № 278 предусмотрено, что в течение пожароопасного периода запрещается разведение костров в лесу (кроме тех, что связаны с технологическими требованиями лесохозяйственных мероприятий в специально предусмотренных для этого местах).

"Нарушение этого запрета для тех, кто решил в этот период пожарить шашлык в лесу, может повлечь за собой ответственность, предусмотренную ст. 77 КУоАП "Нарушение требований пожарной безопасности в лесах", которая предусматривает в зависимости от наличия последствий от 1 530 грн до 15 300 грн", - говорит юрист.

Если для изготовления шашлыка на открытой местности употребляются самовольно собранные дрова, гражданина в согласовании со ст. 77-1 КУоАП "Самовольный обжиг растительности или ее остатков" могут оштрафовать в зависимости от места разведения костра на сумму от 3 060 грн до 12 240 грн.

"Исключение составляет приготовление шашлыка на мангале не в ветреную погоду или в закрытых помещениях. Ведь Порядком обжига сухой растительности или ее остатков от 12.08.2021 № 541 предусмотрено, что обжиг остатков сухой растительности допускается, в частности, для приготовления пищи (в печи, на мангале или с помощью другого оборудования) и т. д. При этом запрещается проводить какое-либо обжигание в ветреную погоду, кроме обжига остатков сухой растительности в закрытых помещениях", - объясняет Тетеря.

За нарушение установленных законодательством требований пожарной безопасности при приготовлении шашлыка гражданина могут привлечь к ответственности по ст. 175 КУоАП и наложить штраф в размере от 1 700 до 3 400 грн.

"И наконец наиболее распространенными и наименее суровыми случаями наказаний за нарушения связанные с приготовлением шашлыка являются штрафы по ст. 152 КУоАП "Нарушения государственных стандартов, норм и правил в сфере благоустройства населенных пунктов, правил благоустройства территорий населенных пунктов" в размерах от 3 1 360 грн.

Следует учитывать региональные запреты

"Каждый орган местного самоуправления принимает правила благоустройства, которые действуют на его территории. Они также касаются и разведения костров в тех или иных местах. Упомянутые правила в отдельных населенных пунктах достаточно схожи между собой, а их нарушение является основанием для наложения штрафа на нарушителя", - говорит юрист.

Например, Правилами благоустройства Киева запрещается разжигать костры на территории объектов благоустройства зеленого хозяйства, к которому относятся, в частности, все разновидности парков, сады, скверы, городские леса, зоны рекреации, зеленые насаждения в охранных и санитарно-защитных зонах, прибрежные зеленые насаждения, зеленые насаждения придомовой территории и т. д.

В ноябре 2023 года Шевченковский районный суд Киева рассмотрел дело № 761/37839/23, в котором оштрафовал гражданина по ст. 152 КУоАП за то, что он на летней площадке питания установил мангал и готовил пищу, чем нарушил Государственные стандарты, нормы и правила в сфере благоустройства.

Какие правила пожарной безопасности нужно соблюдать

Правилами пожарной безопасности в Украине от 30.12.2014 № 1417 запрещено разводить костер, пользоваться открытым огнем на расстоянии менее 30 м от зданий и сооружений, а также выбрасывать незатушенный уголь.

В отдельных случаях для приготовления пищи на открытом огне разрешается уменьшать эти расстояния до 5 м при наличии специально оборудованного очага и ограждения места применения открытого огня негорючими конструкциями (экранами) на максимальную высоту возможного пламени.

Места для разведения костров нужно удерживать очищенными до верхнего слоя грунта, окаймлять полосой очищенного грунта не менее 2,5 м в ширину и размещать на расстоянии не менее 30 м от зданий и сооружений, 25 м - до стоянок автотранспорта, 50 м - до хвойного и 25 м - до лиственного лесного массива.