УЗ отменила беспересадочный вагон в Вену: когда восстановят и что делать владельцам билетов

Представители австрийской железной дороги объявили о срочной отмене беспересадочного вагона №430 Чоп - Вена - Чоп со вторника, 20 июня. Это связано с проведением технического обслуживания подвижного состава.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал "Укрзализныци".

Сообщается, что движение вагона будет возобновлено 4 июля на маршруте Вена – Чоп и с 5 июля в обратном направлении.

Что делать с приобретенными билетами

Пассажиры, имеющие билеты на даты до 4 и 5 июля, смогут без доплат и покупки новых билетов добраться до необходимых станций. Однако для этого необходимо будет дополнительную пересадку на пограничной станции Захонь в Венгрии.

Для этого по прибытию в Чоп, необходимо пересесть на поезд Чоп – Захонь, отправление которого в 03:28). Через 18 минут он прибудет на станцию Захонь. Там нужно пересесть на поезд №140 "Хортобадь", по маршруту Захонь - Вена. Его отправление в 04:05, а прибытие в 11:21.

В обратном направлении отправление из Вены в 16:42 на поезде №149 "Хортобадь" Вена - Захонь, его прибытие в 00:06. Затем совершить пересадку на поезд Захонь – Чоп, его отправление в 01:10, а прибытие в 02:28.

Напомним, УЗ запустила первый тестовый поезд, следовавший евроколеей из Польши в Рава-Русскую.

Кроме того, РБК-Украина сообщало, что украинцы теперь могут вернуть средства за билеты в купе и плацкарты.

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