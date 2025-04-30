Как Кремль остановил помощь Украине: генерал рассказал о скрытом ядерном шантаже

Россия скрыто прибегает к ядерному шантажу, чтобы повлиять на западные страны. Из-за одного из таких случаев осенью 2022 года были приостановлены поставки оружия Украине.

Он рассказал, что в прошлом советские, а сейчас российские спецслужбы передают информацию о том, что они якобы размышляют над применением ядерного оружия через каналы, от которых эта информация точно попадет к руководству западных стран.

По словам генерала, "вбросы" могут передавать через, например, разоблаченных агентов, которые донесут информацию до своих кураторов.

"Так и появляются такие материалы, которые были на столе у Байдена о том, что россияне якобы готовили и хотели сначала нанести ядерный удар где-то в Черном море или ударить по какому-то военному объекту, чтобы вызвать панику в Украине и дестабилизировать ситуацию в Европе", - отметил Павленко.

Генерал объяснил, что для продвижения своего "вброса" россияне подыгрывают агентам. Например, если пришло задание уточнить - где, когда и как может состояться этот удар, россияне для эффекта вносят изменения в свою ядерную доктрину, которыми уменьшают порог применения этого ядерного оружия. Для западных разведок это фактически подтверждение информации о возможной атаке.

"Понятно, что политики и военные не могут этого игнорировать, и соответственно, пошел запрет на нанесение ударов, уменьшение помощи и так далее. Если вы помните, после начала Харьковской операции в 2022 году у нас приостановились поставки вооружения. Это у нас было первое длительное прекращение поставок вооружения", - подчеркнул генерал.

Павленко добавил, что если бы этого не произошло, "война могла бы развиваться совсем иначе".

"Мы не знаем этого наверняка, но, учитывая реакцию Белого дома, до них довели дезинформацию о вероятности применения ядерного оружия и они, возможно, испугались и приостановили помощь. То есть не только россияне, но и американцы тоже регулируют интенсивность этой войны", - подчеркнул он.

Другие методы воздействия РФ

Генерал-майор Илья Павленко также отметил, что это не единственный способ, которым Россия влияет на другие страны. В качестве примера он привел трагедию с самолетом Азербайджанских авиалиний, которая произошла 25 декабря 2024 года. После авиакатастрофы отношения между Азербайджаном и Россией ухудшились.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев требовал извинений от России, даже начал закрывать по стране российские культурные центры. Однако сейчас ситуация стабилизировалась.

"Российские страховые компании по указанию сверху, не дожидаясь результатов расследования, полностью выплачивают жертвам деньги. А самое главное – Ильхам Алиев любит ставить памятники своему отцу Гейдару Алиеву по столицам разных стран. Кремль это знал, и они берут ставят такой памятник напротив посольства Азербайджана в Москве. То есть они в том числе работают и такой дипломатией влияния", - объяснил Павленко.