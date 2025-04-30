Як Кремль зупинив допомогу Україні: генерал розповів про прихований ядерний шантаж

Росія приховано вдається до ядерного шантажу, щоб вплинути на західні країни. Через один з таких випадків восени 2022 року було призупинене постачання зброї Україні.

Він розповів, що у минулому радянські, а зараз російські спецслужби передають інформацію про те, що вони нібито роздумують над застосуванням ядерної зброї через канали, від яких ця інформація точно попаде до керівництва західних країн.

За словами генерала, "вкиди" можуть передавати через, наприклад, викритих агентів, які донесуть інформацію до своїх кураторів.

"Так і з'являються такі матеріали, які були на столі у Байдена про те, що росіяни нібито готували і хотіли спершу нанести ядерний удар десь у Чорному морі або вдарити по якомусь військовому об'єкту, щоби викликати паніку в Україні і дестабілізувати ситуацію в Європі", - зазначив Павленко.

Генерал пояснив, що для просування свого "вкиду" росіяни підігрують агентам. Наприклад, якщо прийшло завдання уточнити - де, коли та як може відбутись цей удар, росіяни для ефекту вносять зміни у свою ядерну доктрину, якими зменшують поріг застосування цієї ядерної зброї. Для західних розвідок це фактично підтвердження інформації про можливу атаку.

"Зрозуміло, що політики та військові не можуть цього ігнорувати, і відповідно, пішла заборона на нанесення ударів, зменшення допомоги і таке інше. Якщо ви пам'ятаєте, після початку Харківської операції у 2022 році у нас призупинилось постачання озброєння. Це в нас було перше тривале припинення постачання озброєння", - наголосив генерал.

Павленко додав, що якби цього не сталось, "війна б могла розвиватись зовсім інакше".

"Ми не знаємо цього напевно, але, з огляду на реакцію Білого дому, до них довели дезінформацію про ймовірність застосування ядерної зброї і вони, можливо, злякались та призупинили допомогу. Тобто не тільки росіяни, а й американці теж регулюють інтенсивність цієї війни", - підкреслив він.

Інші методи впливу РФ

Генерал-майор Ілля Павленко також зазначив, що це не єдиний спосіб, яким Росія впливає на інші країні. Як приклад він навів трагедію з літаком Азербайджанських авіаліній, яка сталася 25 грудня 2024 року. Після авіакатастрофи відносини між Азербайджаном та Росією погіршилися.

Президент Азербайджану Ільхам Алієв вимагав вибачень від Росії, навіть почав закривати по країні російські культурні центри. Проте зараз ситуація стабілізувалася.

"Російські страхові компанії за вказівкою зверху, не очікуючи результатів розслідування, повністю виплачують жертвам гроші. А найголовніше - Ільхам Алієв полюбляє ставити пам'ятники своєму батьку Гейдару Алієву по столицях різних країн. Кремль це знав, і вони беруть ставлять такий пам'ятник навпроти посольства Азербайджану у Москві. Тобто вони зокрема працюють і такою дипломатією впливу", - пояснив Павленко.