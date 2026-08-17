Понимай ситуацию на фронте из-за фактов, а не слухов с РБК-Украина в Google

Украина нынешним летом значительно усилила удары по РФ крылатыми ракетами собственного производства "Фламинго". Количество атак выросло в два раза за полгода.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на РосСМИ.

Российские СМИ, анализируя данные Минобороны РФ, пришли к выводу, что Украина с февраля этого года значительно увеличила количество ударов ракетами "Фламинго". По данным "Агентства", с июня российское Минобороны заявило о якобы уничтожении по меньшей мере 57 ракет этого типа. Для сравнения, с февраля по май ведомство отчитывалось о 31 перехваченной "Фламинго". Только за последние две недели российская сторона заявила о по меньшей мере 25 сбитых ракетах. Летом было по меньшей мере четыре подтвержденных удара "Фламинго". Среди целей – предприятия российского военно-промышленного комплекса.