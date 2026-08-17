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Украина значительно нарастила удары ракетами "Фламинго" по РФ

01:25 17.08.2026 Пн
2 мин
Об усилении ударов этими ракетами свидетельствуют данные Минобороны врага
aimg Юлия Маловичко
Украина значительно нарастила удары ракетами "Фламинго" по РФ Фото: военные запускают ракету "Фламинго" (скриншот)
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Украина нынешним летом значительно усилила удары по РФ крылатыми ракетами собственного производства "Фламинго". Количество атак выросло в два раза за полгода.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на РосСМИ.

Российские СМИ, анализируя данные Минобороны РФ, пришли к выводу, что Украина с февраля этого года значительно увеличила количество ударов ракетами "Фламинго".

По данным "Агентства", с июня российское Минобороны заявило о якобы уничтожении по меньшей мере 57 ракет этого типа. Для сравнения, с февраля по май ведомство отчитывалось о 31 перехваченной "Фламинго".

Только за последние две недели российская сторона заявила о по меньшей мере 25 сбитых ракетах. Летом было по меньшей мере четыре подтвержденных удара "Фламинго". Среди целей – предприятия российского военно-промышленного комплекса.

Конкретно об ударах "Фламинго"

В частности, в ночь на 15 августа Украина атаковала ракетно-космический центр "Прогресс" в Самаре ракетой "Фламинго". Об этом сообщил президент Владимир Зеленский.

Еще, 10 июня, был атакован "ВНИИР-Прогресс" в Чебоксарах, а 27 июня - предприятие "Титан-Баррикады" в Волгограде.

Далее, 24 июля, под удар попало "Вятское машиностроительное предприятие "Авитек" в Кирове. Применение "Фламинго" в этих случаях подтверждали Зеленский или производитель ракет Fire Point.

Украина официально не раскрывает количество применяемых ракет.

По оценке "Агентства", "Фламинго" могут постепенно становиться основной украинской ракетой для ударов на большом расстоянии. Как известно, ее заявленная дальность составляет до 3000 км.

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