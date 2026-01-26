RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Развлечения
+
-

Развлечения
Шоу бизнес
Советы
Гороскопы
Праздники
Интересное
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психология
Еда
Путешествия
Здоровая жизнь
Мода и красота
Курс доллара Экономика Авто Tech

Как Киев будет восстанавливать тепло и свет после атак на ТЭЦ: Шмыгаль назвал решение

Фото: Денис Шмыгаль, министр энергетики Украины (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Валерий Ульяненко

Главной задачей Штаба по ликвидации ЧС в Киеве является восстановление тепла и электроснабжения. Для этого генерацию поврежденных ТЭЦ заменят распределенными источниками.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление министра энергетики Дениса Шмыгаля.

"Разработали конкретные шаги как заместить генерацию поврежденных ТЭЦ распределенными источниками. Это, в частности, установка когенерационных установок и блочно-модульных котельных. Поставил задачу Киеву срочно просчитать необходимое количество установок, чтобы компенсировать потери", - рассказал он.

Министр добавил, что состоялся разговор с представителями бизнеса региона. Он отметил, что уже в ближайшее время ожидает получения дополнительных мегаватт мощности от генерации бизнеса.

"Связь и цифровая координация - еще один приоритет. Передали генераторы коммунальным предприятиям и провайдерам. Отдельно договорились с городом способствовать тем провайдерам, которые могут обеспечить xPON технологию оптоволоконного интернета в дома", - говорится в заявлении Шмыгаля.

Он также сообщил, что за прошедшую неделю было получено 31 тонну грузов - в частности, генераторов, трансформаторов и другого оборудования от Испании, Финляндии, Норвегии и Австрии. Он добавил, что скоро должна прибыть большая партия генераторов от Литвы и ЕС.

 

Ситуация со светом и теплом в Киеве

Напомним, в ночь на 24 января россияне совершили атаки на Киев с помощью дронов и ракет. В пяти районах столицы зафиксированы разрушения и повреждения жилых и нежилых зданий, один человек погиб, еще по меньшей мере четверо получили ранения.

Утром в воскресенье, 25 января, к теплоснабжению подключили более 340 домов. Сейчас в Киеве круглосуточно работают более 90 пунктов несокрушимости, дополнительные палатки обогрева развернуты непосредственно во дворах многоэтажек.

Отметим, сегодня днем энергетики вернули Киевскую область к графикам отключений света после почти двух недель экстренных отключений.

Читайте РБК-Украина в Google News
КиевДенис ШмыгальЭлектроэнергия