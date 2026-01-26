Как Киев будет восстанавливать тепло и свет после атак на ТЭЦ: Шмыгаль назвал решение

"Разработали конкретные шаги как заместить генерацию поврежденных ТЭЦ распределенными источниками. Это, в частности, установка когенерационных установок и блочно-модульных котельных. Поставил задачу Киеву срочно просчитать необходимое количество установок, чтобы компенсировать потери", - рассказал он.

Министр добавил, что состоялся разговор с представителями бизнеса региона. Он отметил, что уже в ближайшее время ожидает получения дополнительных мегаватт мощности от генерации бизнеса.

"Связь и цифровая координация - еще один приоритет. Передали генераторы коммунальным предприятиям и провайдерам. Отдельно договорились с городом способствовать тем провайдерам, которые могут обеспечить xPON технологию оптоволоконного интернета в дома", - говорится в заявлении Шмыгаля.

Он также сообщил, что за прошедшую неделю было получено 31 тонну грузов - в частности, генераторов, трансформаторов и другого оборудования от Испании, Финляндии, Норвегии и Австрии. Он добавил, что скоро должна прибыть большая партия генераторов от Литвы и ЕС.