ua en ru
Ср, 16 октября News Daily Styler Travel
Война в Украине Зеленский заявления Израиль новости Выборы в США Лица Войны
News Новости Украины Война в Украине Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Как с наступлением холодов будет меняться характер боевых действий на фронте: мнение эксперта

Украина, Среда 16 октября 2024 22:08
UA EN RU
Как с наступлением холодов будет меняться характер боевых действий на фронте: мнение эксперта Фото: украинский военный (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова, Данила Крамаренко
Эксперт: Алексей Гетьман

С наступлением холодов российские войска могут снизить активность наземных операций. В то же время для поддержания интенсивности оккупанты, скорее всего, увеличат атаки с воздуха.

Об этом говорится в материале РБК-Украина "На пороге новой битвы. Чего ждать на фронте до зимы и удержат ли ВСУ "серую зону".

По мнению военного эксперта Алексея Гетьмана, до наступления морозов россияне будут давить столько, насколько хватит сил. Но из-за погодных условий могут снизить активность наземных операций, а для поддержания интенсивности - увеличить атаки с воздуха.

"Хотя есть информация о том, что за пол года наступлений подготовленный ресурс практически исчерпан. Не человеческий, а общий ресурс. Простым добавлением людей невозможно нарастить наступательные силы. Для этого нужно остановиться и снова подготовиться, как они делали раньше", - подчеркнул он.

Что касается возможных неожиданных ударов, чтобы прорвать фронт в каком-то конкретном месте, то, по словам эксперта, такая вероятность близка к нулю.

"За счет чего противник может прорвать фронт, когда нечем? Когда началась наша Курская операция, они сразу сняли войска с Харьковского направления. А теперь заговорили о северокорейцах. Если есть резервы, зачем снимать войска с фронта? Если для того, чтобы остановить наше наступление, пришлось все это делать, это значит, что им просто нечем закрыть курский участок. Поэтому предпосылок для прорыва я не вижу. У россиян нет для этого ресурсов, иначе они бы их применили", - отметил Гетьман.

Россияне не готовятся к зиме

Напомним, на днях в ВСУ рассказали, что российские войска не готовятся к зиме на фронте. Вместо этого оккупанты пытаются достичь поставленных целей до морозов.

В частности, российские захватчики используют артиллерию, FPV-дроны и другие имеющиеся средства поражения, чтобы в надежде достичь каких-либо целей к морозам.

Тем временем украинские войска в отличие от врага проводят меры подготовки к предстоящей зиме. Поэтому россиянам будет гораздо труднее штурмовать украинские позиции с наступлением морозов.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Война в Украине
NEWS
Стало известно, когда состоится отмененный "Рамштайн" на уровне лидеров
Стало известно, когда состоится отмененный "Рамштайн" на уровне лидеров
DAILY
Тюрьма вместо паспорта России. Как наводчик из Запорожья "сдавал" ВСУ и помогал оккупантам
Юлия Акимовакорреспондент РБК-Украина Тюрьма вместо паспорта России. Как наводчик из Запорожья "сдавал" ВСУ и помогал оккупантам