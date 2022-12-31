Как инциденты в Энгельсе влияют на ракетные удары по Украине: ответ эксперта

Атаки беспилотников на российский аэродром стратегической авиации в Энгельсе (Саратовская область) напрямую влияют на количество ракет, которые Россия может запускать по Украине.

Об этом говорится в материале РБК-Украина "Война без выходных. Есть ли угроза ракетных ударов на Новый год и Рождество" .

Как отметил военный эксперт Роман Свитан, инциденты на аэродроме в Энгельсе снижают возможность России наносить ракетные удары. В частности, при атаке 29 декабря было запущено около 70 ракет, и если бы не последние происшествия в тылу, это число могло бы достичь 100.

С учетом того, что коэффициент пресыщения украинской ПВО составляет 0,6-0,7, вполне вероятно, что эти дополнительные 30 ракет могли бы пробить оборону. Что касается самого аэродрома, то он является основным, где идет зарядка ракет.

"Практически только на этом аэродроме есть специальная инженерная служба, которая заряжает ракеты, то есть там целый процесс завязан на Энгельсе. Есть еще другие аэродромы, но без него нереально подготовить массированную атаку", - подчеркнул Свитан.