Как и с Венгрией. Эксперт указал на одно из главных противоречий Украины и Румынии

Как и с Венгрией, эта проблема обострилась в 2017 году после принятия закона об образовании. Однако Румыния не ставила ультиматумов Украине и шла по пути подготовки отдельных протоколов, которые касались обучения в румынских школах.

По оценке эксперта-международника из Румынии Михая Исака, румынские политики понимали, что не время шантажировать Украину этими вопросами во время войны.

"Существует глубокая обеспокоенность по поводу румынских меньшинств в Украине, и Румыния надеется, что после войны ее позиция и помощь, оказанная Украине, помогут во время будущих переговоров", - говорит он.

Кроме того, в Бухаресте рассчитывают, что Украина усовершенствует свое законодательство о национальных меньшинствах в процессе вступления в Евросоюз. Так же в свое время это сделала сама Румыния.