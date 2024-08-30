Как и кто может стать на военный учет дистанционно: разъяснение юриста

Кто может стать на военный учет дистанционно

Граждане Украины, снятые с военного учета из-за выезда за границу на период свыше 3 месяцев, должны в течение 30 дней с момента вступления в силу постановления КМУ от 16 мая 2024 г. № 563 стать на военный учет.

Юрист объясняет, что это можно сделать одним из следующих способов:

лично явиться в ТЦК

подать дистанционно заявление о взятии на военный учет в произвольной форме вместе с необходимыми документами, указанными в приложении 4 к Порядку организации и ведения военного учета, а также копией первой страницы загранпаспорта через заграничное дипломатическое учреждение Украины в соответствующий ТЦК

Важно отметить, что для взятия на военный учет нужно иметь загранпаспорт, если заявление подается через заграничное дипломатическое учреждение Украины, если он выдан и не потерян.

Как стать на военный учет, находясь за границей

Украинцы должны лично подавать заявления в заграничное дипломатическое учреждение Украины вместе с загранпаспортом, который после принятия заявления им возвращается. Заявление также можно отправить по почте вместе с копией первой страницы загранпаспорта.

Зарубежное дипломатическое учреждение Украины направляет заявление и необходимые документы в соответствующий ТЦК по электронной почте в течение 7 дней.

"Согласно новой редакции, исполнительные органы местных советов должны в течение 7 дней информировать ТЦК о призывниках, военнообязанных и резервистах, прибывших на новое место жительства. Информацию о выбывших в новое место жительства из этого подпункта исключили", – отмечает Михаил Лобунько.

Он также отмечает, что согласно алгоритму действий в соответствии с пунктом 4 Постановления КМУ от 16 августа 2024 г. № 932 внесение данных в Единый государственный реестр призывников, военнообязанных и резервистов, а также взятие на военный учет граждан Украины мужского пола в возрасте от 16 до 25 лет, включая тех, кто находится за границей, осуществляется через электронное взаимодействие между Единым государственным демографическим реестром, информационной системой ГМС и Единым государственным реестром призывников, военнообязанных и резервистов с помощью системы электронного взаимодействия государственных электронных ресурсов "Трембита".