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Как Холанд и Де Брюйне "Лутон" на запчасти разобрали: видео всех подвигов дуэта

Лутон, Среда 28 февраля 2024 09:57
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Как Холанд и Де Брюйне "Лутон" на запчасти разобрали: видео всех подвигов дуэта Фото: Кевин Де Брюйне и Эрлинг Холанд проявили чудеса взаимодействия (facebook.com/mancity)
Автор: Антон Федорцив

В пятом раунде Кубка Англии "Манчестер Сити" разгромил "Лутон" с пента-триком Эрлинга Холанда и четырьмя результативными передачами Кевина Де Брюйне.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результат поединка.

Англия, Кубок Англии, 5-й раунд

"Лутон" – "Манчестер Сити" – 2:6

Голы: Кларк, 45, 52 – Холанд, 3, 18, 40, 55, 58, Ковачич, 72

На 3-й минуте норвежец в касание замкнул прострел бельгийского хавбека. Еще через четверть часа Де Брюйне вывел Холанда один на один с кипером, а форвард хладнокровно того переиграл. Перед перерывом скандинав реализовал схожий момент, элегантно подрубив мяч над Крулом.

"Лутон" ответил двумя мячами в конце первого и на старте второго тайма. Локальным героем стал хавбек Кларк. В первом случае он классно уложил в девятку из-за пределов штрафной. Во втором – классным выстрелом разобрался с вратарем в очном свидании.

Но успехи хозяев завершились. Сначала Де Брюйне в пределах штрафной отдал новую голевую передачу на Холанда. А затем норвежский бомбардир "прошил" голкипера ударом левой после передачи Силвы. Добил "Лутон" Ковачич, который технично уложил под штангу с полукруга площадки.

Холанд с момента дебюта за "Ман Сити" оформил 79 мячей, что на 30 голов больше всех остальных футболистов АПЛ за этот период. В то же время провел в составе "горожан" форвард 83 матча. Теперь три и более мячей норвежец забил в одном поединке восьми турниров – чемпионатов Норвегии, Австрии, Германии и Англии, Кубков Австрии, Германии, Англии и Лиги чемпионов.

К слову, ранее "Ливерпуль" обыграл "Челси" в финале Кубка английской лиги.

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