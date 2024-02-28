Як Холанд і Де Брюйне "Лутон" на запчастини розібрали: відео всіх подвигів дуету

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результат поєдинку .

Англія, Кубок Англії, 5-й раунд

"Лутон" – "Манчестер Сіті" – 2:6

Голи: Кларк, 45, 52 – Холанд, 3, 18, 40, 55, 58, Ковачіч, 72

На 3-й хвилині норвежець у дотик замкнув простріл бельгійського хавбека. Ще за чверть години Де Брюйне вивів Холанда віч-на-віч із кіпером, а форвард холоднокровно того переграв. Перед перервою скандинав реалізував схожий момент, елегантно підсікши м'яч над Крулом.

"Лутон" відповів двома м'ячами наприкінці першого та на старті другого таймів. Локальним героєм став хавбек Кларк. У першому випадку він класно поклав у дев'ятку з-за меж штрафного. У другому – класним пострілом розібрався з воротарем в очному побаченні.

Та на цьому успіхи господарів завершилися. Спершу Де Брюйне в межах карної зони віддав нову гольову передачу на Холанда. А потім норвезький бомбардир "прошив" голкіпера ударом лівою після передачі Сілви. Добив "Лутон" Ковачіч, який технічно поклав під стійку з півкола штрафного.

Холанд із моменту дебюту за "Ман Сіті" оформив 79 м'ячів, що на 30 голів більше за всіх інших футболістів АПЛ за цей період. Натомість провів у складі "містян" форвард 83 матчі. Тепер три та більше м'ячів норвежець забив в одному поєдинку восьми турнірів – чемпіонатів Норвегії, Австрії, Німеччини та Англії, Кубків Австрії, Німеччини, Англії та Ліги чемпіонів.