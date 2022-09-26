Как хасиды отмечают Рош ха-Шана в Умани: фоторепортаж

Несмотря на призывы украинских властей, тысячи паломников-хасидов приехали в Умань (Черкасская область) на празднование Рош ха-Шана - еврейского Нового года.
РБК-Украина публикует фоторепортаж из Умани.
На улицах города традиционно для этого времени много паломников. Хасиды читают Тору и празднуют Рош ха-Шана.
Фото: хасиды в Умани (Виталий Носач/РБК-Украина)
В этом году еврейский Новый год отмечают с 25 по 27 сентября. Из-за российского вторжения Служба безопасности Украины просила паломников-хасидов воздержаться от поездки в Умань из-за высокой вероятности ракетных обстрелов. Кроме того, Россия продолжает дестабилизировать межнациональные отношения в Украине и вредить ее международному имиджу.
Ожидалось, что на паломничество должны прибыть порядка 10 тысяч хасидов, однако уже известно, что их гораздо больше. Начальник Черкасской ОВА Игорь Табурец подчеркивал, что призыв к хасидам не является строгой мерой. По его словам, сами они объясняли твердое намерение посетить Умань тем, что они привыкли к постоянной войне в Израиле.
Фото: хасиды в Умани (Виталий Носач/РБК-Украина)
На днях стало известно, что в город прибыли более 23 тысяч паломников.
В целях безопасности в Умани выставлены дополнительные блокпосты, введены ограничения по комендантскому часу, ведется учет по каждому паломнику, в темное время суток запрещено передвигаться по городу.
Кроме того, запрещена торговля алкогольными напитками, продажа салютов и фейерверков, а также пневматического оружия и игрушек, имитирующих оружие.
Фото: хасиды в Умани (Виталий Носач/РБК-Украина)
Также для хасидов подготовили более 20 укрытий на случай воздушной тревоги.
В Умани похоронен цадик Нахмана - основатель брацлавского хасидизма. Последователи этой ветви иудаизма считают своей обязанностью побывать хотя бы раз в своей жизни на его могиле. Согласно традиции, если возле его могилы встретить Новый год (Рош ха-Шана), то следующий год будет счастливым.
Как правило, хасиды приезжают целым общинами вместе с детьми. Особенно большое значение паломничество в Умань имеет для духовного развития молодежи. Во время паломничества хасиды учат молодое поколение Торе.
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