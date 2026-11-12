Как "Доступные лекарства" влияют на украинский фармацевтический рынок

Как государство формирует новый рынок лекарственных средств

Украинский фармацевтический рынок долгое время развивался по модели, при которой основным плательщиком за лекарства для амбулаторного приема оставался сам пациент.

Для системы здравоохранения это создает очевидный риск: регулярность лечения хронических заболеваний зависит от дохода человека и его способности ежемесячно оплачивать терапию. Для фармрынка такая модель означает высокую зависимость спроса от покупательной способности населения.

Программа "Доступные лекарства" постепенно меняет эту конструкцию. Государство превращается в одного из крупных системных плательщиков за лекарственные средства, а реимбурсация становится отдельным сегментом фармацевтического рынка со своими правилами ценообразования, конкуренции и доступа к пациенту.

Масштаб этого сегмента уже сложно назвать второстепенным. По состоянию на июль 2026 года программа охватывала 1038 позиций: 771 лекарственное средство, 172 комбинированных препарата, 59 препаратов инсулина и 36 медицинских изделий.

С начала работы программы реимбурсации под администрированием НСЗУ в 2019 году ею воспользовались 6,43 млн украинцев. Только в течение первых двух кварталов 2026 года лекарства по программе получили более 2,56 млн пациентов, а аптеки погасили 9,6 млн электронных рецептов.

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Финансовый масштаб реимбурсации также растет. В 2025 году на нее было фактически направлено 7,2 млрд грн, а программой в течение года воспользовались около 3 млн человек. В государственном бюджете на 2026 год на "Доступные лекарства" предусмотрено уже 8,7 млрд грн.

Это означает, что реимбурсация уже влияет не только на социальную доступность лечения. Она формирует спрос, влияет на продуктовые портфели производителей, меняет роль аптечных сетей и создает отдельную плоскость ценовой конкуренции.

Государство создает гарантированный спрос там, где раньше все зависело от кошелька пациента

Для хронической терапии стабильность имеет принципиальное значение. Гипертонию, сахарный диабет, бронхиальную астму, эпилепсию или сердечную недостаточность невозможно лечить эпизодически. Однако именно стоимость лекарств остается одной из основных причин финансовой нагрузки на украинские домохозяйства.

ВОЗ отмечает, что расходы на лекарственные средства остаются одним из ключевых факторов катастрофических расходов населения Украины на здравоохранение.

Особенно уязвимы домохозяйства с более низкими доходами. Несмотря на постепенное расширение государственного покрытия, значительную часть препаратов для амбулаторного приема украинцы до сих пор оплачивают из собственного кармана.

Именно здесь реимбурсация имеет двойной эффект. Для пациента она снижает прямые расходы на терапию. Для рынка она поддерживает потребление препаратов даже тогда, когда платежеспособность населения ухудшается.

Это уже видно в статистике продаж. По данным аналитической системы PharmXplorer компании Proxima Research, приведенным "Аптека Online", за первые пять месяцев 2026 года аптечные продажи лекарственных средств, включенных в программу реимбурсации, выросли на 46% в гривневом и на 14% в натуральном выражении по сравнению с аналогичным периодом 2025 года. Доля таких препаратов в общем аптечном потреблении в упаковках увеличилась с 12,3% в мае 2021 года до 14,8% в мае 2026-го.

Этот показатель особенно важен на фоне общего сокращения физического потребления лекарственных средств. Например, в феврале 2026 года украинский розничный фармрынок уменьшился на 11,9% в упаковках по сравнению с февралем предыдущего года.

В то же время доля препаратов, которые фактически возмещаются государством, в натуральных продажах выросла с 6,7% в марте 2021-го до 10,6% в марте 2026 года.

Фактически реимбурсация формирует сегмент, который демонстрирует значительно более высокую устойчивость спроса.

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Для производителя включение в программу становится отдельной рыночной стратегией

На классическом розничном фармрынке производитель конкурирует за рекомендацию врача, внимание фармацевта, рекламную видимость и лояльность потребителя. В сегменте реимбурсации добавляется еще один важный фактор – соответствие государственным требованиям относительно цены и условий возмещения. Это меняет экономику категорий, охваченных программой.

Попадание препарата в реестр открывает доступ к большому, относительно прогнозируемому потоку пациентов. В то же время производитель должен работать в условиях ценового регулирования и реферирования.

Таким образом, конкуренция постепенно смещается от способности установить более высокую розничную цену к способности обеспечить приемлемую для государства стоимость, стабильные поставки и достаточное присутствие препарата в аптеках.

Особенно заметным этот механизм стал в 2026 году. В июле в программу добавили сразу 260 торговых наименований препаратов для лечения сердечно-сосудистых и цереброваскулярных заболеваний. 173 из них стали доступны бесплатно, 87 – с частичной доплатой.

Для украинских производителей при этом предусмотрен механизм, согласно которому препарат отечественного производства, соответствующий установленным требованиям и имеющий самую низкую цену, может получить преимущество при включении в программу. По этой процедуре в программу вошли 67 однокомпонентных и 35 комбинированных препаратов украинского производства.

Для локальной фармы это существенная возможность. В сегментах массовой хронической терапии даже относительно невысокая маржинальность может компенсироваться большим и стабильным объемом.

В то же время для производителей это означает необходимость гораздо точнее управлять себестоимостью. Выигрывает компания, которая может обеспечить конкурентную цену без потери качества и перебоев в поставках.

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Реимбурсация постепенно перестает быть рынком только дешевых генериков

Еще одно важное изменение 2026 года – включение в программу более современных и оригинальных препаратов.

В мае в перечень вошли, в частности, препараты на основе ривароксабана, дабигатрана, апиксабана, дапаглифлозина и эмпаглифлозина.

Речь идет о средствах, применяемых для лечения сердечно-сосудистых заболеваний, профилактики тромбозов и инсультов, терапии сахарного диабета 2 типа и некоторых хронических заболеваний.

Для рынка это принципиальное расширение модели. Программа постепенно выходит за рамки базовой компенсации наиболее доступных генерических препаратов и начинает охватывать более дорогостоящие виды терапии.

Это создает возможности и для международных фармацевтических компаний. Если механизмы оценки медицинских технологий, переговоров о цене и реимбурсации будут развиваться дальше, государственный сегмент может стать одним из важных каналов доступа современных препаратов к украинскому пациенту.

Для Украины это особенно актуально в условиях евроинтеграции, поскольку в большинстве европейских систем именно государство или система обязательного медицинского страхования являются основными плательщиками за значительную часть рецептурных препаратов.

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Аптека превращается в часть государственной инфраструктуры доступа к лечению

Программа серьезно изменила и роль аптечного ритейла.

С 1 июля 2025 года участие в программе "Доступные лекарства" стало обязательным для лицензированных аптечных учреждений. До этого участие большинства аптек было добровольным. В 2024 году программу обслуживали почти 16 тысяч аптек. По состоянию на июль 2026 года лекарственные средства по программе отпускали уже 17 470 аптек.

Это важное изменение для самого аптечного бизнеса. Работа с реимбурсацией требует интеграции с электронной системой здравоохранения, надлежащего управления ассортиментом, обучения персонала и работы с возмещением стоимости от НСЗУ.

Взамен аптека получает стабильный поток пациентов с хроническими заболеваниями. А это важно не только для реализации конкретного препарата по рецепту. Пациент, который регулярно приходит за антигипертензивным препаратом, инсулином или тест-полосками, становится постоянным клиентом аптечного учреждения.

Для сетей этот эффект создает дополнительную коммерческую ценность программы.

Однако само количество аптек еще не гарантирует равного доступа. ВОЗ обращала внимание на значительные территориальные диспропорции. По данным, которые приводились в совместном обзоре системы финансирования здравоохранения, около 20 тысяч украинских сел не имели стационарной аптеки. Именно поэтому государство параллельно развивает мобильные аптечные пункты и доставку препаратов через "Укрпочту".

Для фармацевтического рынка это означает постепенное расширение физической географии потребления, в частности в небольших громадах, где традиционная розничная модель экономически более сложна.

Структура программы показывает, куда будет двигаться спрос

По итогам 2025 года около 65% всех упаковок препаратов, отпущенных в рамках реимбурсации, приходились на лекарства для лечения сердечно-сосудистых заболеваний. В денежном выражении их доля составляла 24%.

Препараты для лечения диабета 2 типа формировали около 14% потребления в упаковках и 9% в денежном выражении. На препараты для лечения хронических заболеваний нижних дыхательных путей приходилось 7% натурального и 22% денежного объема. Инсулины составляли всего 5% упаковок, но сразу 33% расходов в этом сегменте.

Эти цифры хорошо демонстрируют разницу между социальной значимостью и экономикой различных терапевтических направлений.

Для производителей кардиологический сегмент остается прежде всего крупным рынком по своему объему. Для инсулинов или современной терапии диабета значительно большую роль играет стоимость единицы препарата.

По мере расширения программы эта структура будет меняться. Сегодня она уже охватывает препараты для лечения сердечно-сосудистых заболеваний, диабета, хронических болезней дыхательных путей, психических расстройств и эпилепсии, болезни Паркинсона, паллиативной помощи, заболеваний эндокринной системы, метаболических, аутоиммунных и воспалительных заболеваний, глаукомы, мигрени и лечения детей.

Каждое новое расширение означает перераспределение части потребления фармацевтической продукции из модели полностью частной оплаты населением в модель, при которой часть или всю стоимость берет на себя государство.

Выгода для рынка имеет и обратную сторону

Рост государственного участия повышает прогнозируемость спроса, но одновременно делает производителей и аптечные сети более зависимыми от правил одного крупного плательщика.

Для фармкомпании это означает, что изменение механизма референтного ценообразования, уровня возмещения или бюджетного финансирования может напрямую влиять на экономику продукта.

Существует и риск чрезмерной концентрации конкуренции вокруг самой низкой цены. Для государства более дешевый препарат позволяет обеспечить лечение большего количества людей за тот же бюджет. Для производителя слишком низкий допустимый уровень цены может сделать поставки отдельных препаратов экономически невыгодными.

Поэтому устойчивая система реимбурсации должна искать баланс между тремя параметрами: доступностью для пациента, эффективным использованием бюджетных средств и экономической возможностью для производителя стабильно поставлять препарат на рынок.

Это особенно важно во время войны, когда фармацевтические компании работают с более дорогой логистикой, валютными рисками, энергетическими проблемами и нестабильностью цепочек поставок.

Следующий этап – превращение реимбурсации в полноценный рыночный механизм

За семь лет работы под администрированием НСЗУ программа "Доступные лекарства" прошла путь от относительно небольшой программы для нескольких распространенных хронических заболеваний до одного из крупнейших государственных механизмов финансирования амбулаторной фармакотерапии.

В 2019 году перечень включал 258 препаратов, а бюджет программы составлял около 0,9 млрд грн. В июле 2026 года перечень превысил тысячу позиций, а бюджет на год вырос до 8,7 млрд грн.

За этими цифрами стоит гораздо более глубокая трансформация фармрынка. Государство постепенно берет на себя большую часть финансового риска, связанного с лечением хронических заболеваний. Для производителей появляется крупный прогнозируемый сегмент спроса, однако с более жесткими требованиями к цене. Для аптек реимбурсация становится частью базовой бизнес-модели. Для пациентов выбор терапии все меньше зависит исключительно от суммы, которую они могут потратить в конкретном месяце.

Дальнейшее влияние программы будет зависеть уже не столько от количества позиций в реестре, сколько от глубины покрытия. Достаточно ли препаратов пациент может получить полностью бесплатно? Охватывает ли программа современные стандарты терапии? Доступны ли эти препараты физически в небольших громадах? Остаются ли их поставки экономически оправданными для производителей?

Если этот баланс удастся сохранить, "Доступные лекарства" могут стать гораздо большим явлением, чем отдельная государственная социальная программа. Это уже инструмент, который постепенно перестраивает саму экономику украинского фармацевтического рынка: от преимущественно частной оплаты препаратов населением к модели, в которой государство формирует и финансирует часть гарантированного спроса.