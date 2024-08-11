Как добавить налоговый номер в "Дія" и какие проблемы могут возникнуть: распространенные вопросы

Как подтягивается РНУКНП

Ваш налоговый номер должен отобразиться в приложении уже после верификации. После авторизации "Дія" направляет запрос в реестр Государственной налоговой службы для проверки ФИО, даты рождения, а также номера РНУКПН. Если же все показатели совпадают, тогда на документе появится отметка с подтверждением верификации.

В целом проверка документа может длиться от 3 до 20 минут. Верификация проходит при первой авторизации в приложение и автоматически каждый месяц.

РНУКПН должен отобразиться отдельным документом. В частности в биометрическом и загранпаспорте в разделе "Полная информация".

Что делать если не "подтягивается"

Документ может не загрузиться, если есть какие-то неточности в банковских данных или реестре Государственной налоговой службы. Чаще всего это связано с неправильным вводом ФИО в реестр. В таком случае необходимо:

обратиться к менеджеру банка и убедиться в корректности введенных данных;

проверить совпадают ли ваши данные в реестре с данными в паспорте и налоговом номере. Если же нет - менеджер исправит это.

Если же ошибки в банковских данных нет, тогда:

обратитесь в Государственную налоговую службу по месту регистрации;

проверьте данные. Если ошибка будет найдена - вам выдадут новый документ.

Что делать, если документ не верифицировано

Если же вы получили отметку "Не верифицировано", тогда необходимо обратиться за помощью в Государственную налоговую службу по месту регистрации.

Что делать, если сменили фамилию

После смены фамилии необходимо обновить данные в налоговой:

обратитесь в налоговую по месту регистрации;

обновите данные в реестре;

обновите данные в банке, через который авторизуетесь в "Дія";

повторно авторизуйтесь в "Дія";

проверьте результат.

Как получить РНУКНП для ребенка?

Для того, чтобы получить РНУКПН ребенка, необходимо, чтобы заявку подали один из родителей (усыновитель, опекун, попечитель) в центре обслуживания налоговой инспекции.

Также можно заполнить заявление на получение услуги по ссылке.

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Приложение регулярно обновляется и получает новые возможности, как пример: