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Как добавить налоговый номер в "Дія" и какие проблемы могут возникнуть: распространенные вопросы

Иллюстративное изображение (diia.gov.ua)
Автор: Сергей Пышкин

Несмотря на то, что карточка налогоплательщика должна автоматически "подтягиваться" в "Дія", иногда возникают ситуации, когда приложение все же не может загрузить электронную версию вашего документа.

О том, какие проблемы могут возникнуть при загрузке регистрационного номера учетной карточки налогоплательщика (РНУКНП) - в материале РБК-Украина.

Как подтягивается РНУКНП

Ваш налоговый номер должен отобразиться в приложении уже после верификации. После авторизации "Дія" направляет запрос в реестр Государственной налоговой службы для проверки ФИО, даты рождения, а также номера РНУКПН. Если же все показатели совпадают, тогда на документе появится отметка с подтверждением верификации. 

В целом проверка документа может длиться от 3 до 20 минут. Верификация проходит при первой авторизации в приложение и автоматически каждый месяц. 

РНУКПН должен отобразиться отдельным документом. В частности в биометрическом и загранпаспорте в разделе "Полная информация". 

Что делать если не "подтягивается"

Документ может не загрузиться, если есть какие-то неточности в банковских данных или реестре Государственной налоговой службы. Чаще всего это связано с неправильным вводом ФИО в реестр. В таком случае необходимо: 

  • обратиться к менеджеру банка и убедиться в корректности введенных данных; 
  • проверить совпадают ли ваши данные в реестре с данными в паспорте и налоговом номере. Если же нет - менеджер исправит это. 

Если же ошибки в банковских данных нет, тогда: 

  • обратитесь в Государственную налоговую службу по месту регистрации; 
  • проверьте данные. Если ошибка будет найдена - вам выдадут новый документ. 

Что делать, если документ не верифицировано

Если же вы получили отметку "Не верифицировано", тогда необходимо обратиться за помощью в Государственную налоговую службу по месту регистрации.

Что делать, если сменили фамилию

После смены фамилии необходимо обновить данные в налоговой: 

  • обратитесь в налоговую по месту регистрации; 
  • обновите данные в реестре; 
  • обновите данные в банке, через который авторизуетесь в "Дія"; 
  • повторно авторизуйтесь в "Дія"; 
  • проверьте результат. 

Как получить РНУКНП для ребенка?

Для того, чтобы получить РНУКПН ребенка, необходимо, чтобы заявку подали один из родителей (усыновитель, опекун, попечитель) в центре обслуживания налоговой инспекции. 

Также можно заполнить заявление на получение услуги по ссылке. 

Другие услуги в "Дія"

Приложение регулярно обновляется и получает новые возможности, как пример: 

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Дия