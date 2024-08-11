Как добавить налоговый номер в "Дія" и какие проблемы могут возникнуть: распространенные вопросы

Несмотря на то, что карточка налогоплательщика должна автоматически "подтягиваться" в "Дія", иногда возникают ситуации, когда приложение все же не может загрузить электронную версию вашего документа.
О том, какие проблемы могут возникнуть при загрузке регистрационного номера учетной карточки налогоплательщика (РНУКНП) - в материале РБК-Украина.
Ваш налоговый номер должен отобразиться в приложении уже после верификации. После авторизации "Дія" направляет запрос в реестр Государственной налоговой службы для проверки ФИО, даты рождения, а также номера РНУКПН. Если же все показатели совпадают, тогда на документе появится отметка с подтверждением верификации.
В целом проверка документа может длиться от 3 до 20 минут. Верификация проходит при первой авторизации в приложение и автоматически каждый месяц.
РНУКПН должен отобразиться отдельным документом. В частности в биометрическом и загранпаспорте в разделе "Полная информация".
Документ может не загрузиться, если есть какие-то неточности в банковских данных или реестре Государственной налоговой службы. Чаще всего это связано с неправильным вводом ФИО в реестр. В таком случае необходимо:
Если же ошибки в банковских данных нет, тогда:
Если же вы получили отметку "Не верифицировано", тогда необходимо обратиться за помощью в Государственную налоговую службу по месту регистрации.
После смены фамилии необходимо обновить данные в налоговой:
Для того, чтобы получить РНУКПН ребенка, необходимо, чтобы заявку подали один из родителей (усыновитель, опекун, попечитель) в центре обслуживания налоговой инспекции.
Также можно заполнить заявление на получение услуги по ссылке.
Приложение регулярно обновляется и получает новые возможности, как пример:
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