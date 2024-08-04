ua en ru
Вс, 04 августа News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Олимпиада 2024 Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Вид на жительство в "Дія": как добавить и какие проблемы могут возникнуть

Воскресенье 04 августа 2024 18:00
UA EN RU
Вид на жительство в "Дія": как добавить и какие проблемы могут возникнуть Иллюстративное изображение (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Сергей Пышкин

В 2022 году в "Дія" появилась возможность загрузить электронный вид на жительство. Документ можно использовать для идентификации личности или для получения соответствующих услуг.

О том, как скачать вид на жительство в "Дія" и какие проблемы могут возникнуть - в материале РБК-Украина.

Для того, чтобы документ подтянулся в приложение необходимо иметь:

  • карточку налогоплательщика (РНОКПП), которую выдали в Украине;
  • авторизоваться в "Дія" с помощью одного из банков, который входит в систему BankID.

Бывают случаи, когда документы не удается "подтянуть" в "Дію". Причиной этому может быть устаревшая версия приложения, или же, например, данные, которые сохранены в реестре. Для этого необходимо проверить:

  • обновлена ли версия приложения;
  • прошла ли карточка налогоплательщика в "Дія" верификацию;
  • корректность внесенных данных в банк или же попробовать авторизоваться в приложение с другого;
  • предоставляли ли вы вид на жительство при открытии счета в банке. Также проверьте, правильно ли вы внесли номер документа.

Стоит добавить и то, что "Дія" отображает просроченные виды на временное или постоянное проживание, срок действия которых истек или которые подлежат обмену в соответствии с законодательством после полномасштабного вторжения России.

Какие виды удостоверений отображаются в "Дія"

В "Дія" отображаются биометрические виды на постоянное и временное проживание в виде ID-карты, которые были выданы с 28 апреля 2018 года.

Соответственно, бумажные виды на жительство - не отображаются в приложении из-за того, что они не вносились в цифровые реестры.

Как добавить вид через NFC

Если же вид не подтянулся в приложение, его можно попробовать самостоятельно добавить в "Дія" с помощью функции NFC на вашем телефоне.

Для этого:

  • войдите в мобильное приложение через BankID;
  • прокрутите до последней карточки в разделе "Документы" и перейдите в подраздел "Добавить документ" - "Вид на постоянное/временное проживание";
  • отсканируйте код на обороте вида на жительство;
  • после сканирования, приложите биометрический вид на жительство к NFC модулю смартфона;
  • подтвердите личность с помощью фото.

Также стоит добавить, что вы можете пользоваться е-видом в ситуациях, когда необходимо подтвердить личность или получить услуги.

Скриншот не считается документом. Согласно законодательству, цифровые версии документов действительны только в приложении "Дія". Их действительность можно проверить с помощью временных уникальных кодов.

QR-код является уникальным временным 3-минутным идентификатором документа, который позволяет сверить его со сведениями в реестре.

Штрихкод можно использовать для подтверждения действительности документа.

Другие услуги в "Дія"

В целом "Дія" имеет немало полезных услуг, которые позволяют избавиться от работы с физическими экземплярами документов и в целом сэкономить время. В качестве примера:

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Дия
NEWS
F-16 в Украине. Зеленский показал первые полученные истребители
F-16 в Украине. Зеленский показал первые полученные истребители
DAILY
Курсовой скачок. Почему укрепляется гривна и что испугало Нацбанк на валютном рынке
Руслан Кислякфинансовый редактор РБК-Украина Курсовой скачок. Почему укрепляется гривна и что испугало Нацбанк на валютном рынке