Вид на жительство в "Дія": как добавить и какие проблемы могут возникнуть
В 2022 году в "Дія" появилась возможность загрузить электронный вид на жительство. Документ можно использовать для идентификации личности или для получения соответствующих услуг.
О том, как скачать вид на жительство в "Дія" и какие проблемы могут возникнуть - в материале РБК-Украина.
Для того, чтобы документ подтянулся в приложение необходимо иметь:
- карточку налогоплательщика (РНОКПП), которую выдали в Украине;
- авторизоваться в "Дія" с помощью одного из банков, который входит в систему BankID.
Бывают случаи, когда документы не удается "подтянуть" в "Дію". Причиной этому может быть устаревшая версия приложения, или же, например, данные, которые сохранены в реестре. Для этого необходимо проверить:
- обновлена ли версия приложения;
- прошла ли карточка налогоплательщика в "Дія" верификацию;
- корректность внесенных данных в банк или же попробовать авторизоваться в приложение с другого;
- предоставляли ли вы вид на жительство при открытии счета в банке. Также проверьте, правильно ли вы внесли номер документа.
Стоит добавить и то, что "Дія" отображает просроченные виды на временное или постоянное проживание, срок действия которых истек или которые подлежат обмену в соответствии с законодательством после полномасштабного вторжения России.
Какие виды удостоверений отображаются в "Дія"
В "Дія" отображаются биометрические виды на постоянное и временное проживание в виде ID-карты, которые были выданы с 28 апреля 2018 года.
Соответственно, бумажные виды на жительство - не отображаются в приложении из-за того, что они не вносились в цифровые реестры.
Как добавить вид через NFC
Если же вид не подтянулся в приложение, его можно попробовать самостоятельно добавить в "Дія" с помощью функции NFC на вашем телефоне.
Для этого:
- войдите в мобильное приложение через BankID;
- прокрутите до последней карточки в разделе "Документы" и перейдите в подраздел "Добавить документ" - "Вид на постоянное/временное проживание";
- отсканируйте код на обороте вида на жительство;
- после сканирования, приложите биометрический вид на жительство к NFC модулю смартфона;
- подтвердите личность с помощью фото.
Также стоит добавить, что вы можете пользоваться е-видом в ситуациях, когда необходимо подтвердить личность или получить услуги.
Скриншот не считается документом. Согласно законодательству, цифровые версии документов действительны только в приложении "Дія". Их действительность можно проверить с помощью временных уникальных кодов.
QR-код является уникальным временным 3-минутным идентификатором документа, который позволяет сверить его со сведениями в реестре.
Штрихкод можно использовать для подтверждения действительности документа.
Другие услуги в "Дія"
В целом "Дія" имеет немало полезных услуг, которые позволяют избавиться от работы с физическими экземплярами документов и в целом сэкономить время. В качестве примера:
- в "Дія" можно продать или купить транспортное средство;
- можно загрузить ваши данные об образовании или свидетельство о рождении.
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