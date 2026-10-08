Как действовать при обстреле в транспорте и авто: правила безопасности от МВД

Если вы в общественном транспорте

Если обстрел застал вас в автобусе или другом общественном транспорте, стоит попросить водителя остановиться и выйти из салона.

После этого нужно отойти подальше от дороги и сооружений, которые могут быть повреждены или обрушиться. МВД отдельно отмечает: не оставайтесь в автобусе или другом транспорте во время обстрела.

Если вы за рулем

Если обстрел начался, когда вы находитесь за рулем, нужно остановиться и выйти из автомобиля.

Не следует пытаться уйти от обстрела на большой скорости. После выхода из машины необходимо найти ближайшее безопасное углубление.

Автомобиль не обеспечивает надлежащей защиты от обломков и может загореться.

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Не прячьтесь под мостом

Мост или эстакада при обстреле не являются безопасным укрытием. После удара конструкция может быть повреждена или рухнуть.

Также на территориях, где продолжаются активные боевые действия, не стоит останавливаться на обочине. Там могут быть взрывоопасные предметы. Следует обращать внимание на предупредительные знаки.

Если рядом нет укрытия

Если вблизи нет укрытия, МВД советует найти ближайшее углубление и лечь в нем лицом к земле.

Необходимо:

скрестить ноги;

прикрыть голову руками;

закрыть глаза;

открыть рот.

Если рядом находится ребенок, его следует прикрыть собой.

Не стоит без необходимости поднимать голову. Как только появится возможность, нужно перейти к ближайшему укрытию.