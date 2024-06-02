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Как смотреть ТВ в "Дія": пошаговая инструкция

Фото: как смотреть ТВ в "Дія" (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Сергей Пышкин

В приложении "Дія" существует возможность бесплатного просмотра телевидения, что позволяет постоянно иметь доступ к последним новостям в любом месте и в любое время.

О том, как смотреть телевидение в "Дія" - в материале РБК-Украина.

Функция просмотра телевидения была разработана еще несколько лет назад, впрочем, в первую очередь, никогда не помешает обновить ваше приложение до последней версии. 

После этого необходимо: 

  • перейти к вкладке "Сервисы"; 
  • выбрать "Развлечения"; 
  • нажать на "Дія.TV"; 
  • выбрать телеканал и наслаждаться просмотром. 
 

Фото: как смотреть ТВ в "Дія" (скриншот)

Стоит отметить, что иногда список каналов обновляется. В качестве примера при запуске функции был доступен только телемарафон. Сегодня же у вас есть выбор между:

  • телемарафоном;
  • CNN;
  • "Армія ТБ";
  • MEGOGO LIVE;
  • "Суспільне Київ";
  • "Суспільне Культура";
  • XSPORT+;
  • "ПЛЮСПЛЮС";
  • "Піксель".

Более того, также в приложении можно слушать радио. Для этого достаточно в "Развлечениях" выбрать "Дія.Радіо".

Услуги в "Дія"

В целом "Дія" постоянно обновляется и добавляет новый функционал, чтобы избавить украинцев скучной работы с бумагами. Приложение подтягивает из реестров все ваши документы в электронном варианте. В том же числе "Дія" имеет ряд полезных функций как пример:

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