Как смотреть ТВ в "Дія": пошаговая инструкция

Функция просмотра телевидения была разработана еще несколько лет назад, впрочем, в первую очередь, никогда не помешает обновить ваше приложение до последней версии.

После этого необходимо:

перейти к вкладке "Сервисы";

выбрать "Развлечения";

нажать на "Дія.TV";

выбрать телеканал и наслаждаться просмотром.

Фото: как смотреть ТВ в "Дія" (скриншот)

Стоит отметить, что иногда список каналов обновляется. В качестве примера при запуске функции был доступен только телемарафон. Сегодня же у вас есть выбор между:

телемарафоном;

CNN;

"Армія ТБ";

MEGOGO LIVE;

"Суспільне Київ";

"Суспільне Культура";

XSPORT+;

"ПЛЮСПЛЮС";

"Піксель".

Более того, также в приложении можно слушать радио. Для этого достаточно в "Развлечениях" выбрать "Дія.Радіо".

Услуги в "Дія"

В целом "Дія" постоянно обновляется и добавляет новый функционал, чтобы избавить украинцев скучной работы с бумагами. Приложение подтягивает из реестров все ваши документы в электронном варианте. В том же числе "Дія" имеет ряд полезных функций как пример: