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Альтернатива поезду. Как доехать из Киева в Варшаву автобусом

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Пятница 23 июня 2023 19:26
Альтернатива поезду. Как доехать из Киева в Варшаву автобусом Фото: Поездка по международному автобусу (gettyimages.com)
Автор: Ольга Маджумдар

Поездка в Варшаву из городов Украины – один из самых пулярных маршрутов при отсутствии авиарейсов. Из польской столицы удобно отправляться в другие города Польши или в другие страны.

TRAVEL РБК-Украина рассказывает, как доехать до Варшавы на автобусе, если не удалось купить билет на прямой поезд Киев-Варшава.

Как доехать до автостанции или аэропорта Варшавы автобусами FlixBus

Автобусами этого перевозчика можно доехать до Варшавы из разных городов Украины: Львова, Черновцов, Ивано-Франковска, Одессы, Винницы, Хмельницкого, Житомира, Ровно, Луцка. Из Киева компания выполняет 7 рейсов – можно выехать утром и в тот же день быть в польской столице, а можно отправиться вечером.

Некоторые автобусы заезжают в аэропорты возле Варшавы. К примеру, в аэропорт имени Фредерика Шопена, откуда выполняются авиарейсы в 54 страны мира. А из Модлина в пригороде Варшавы летают лоукостеры.

Отправиться из Киева можно с нескольких автостанций: центральный автовокзал, автостанция "Киев", автостанция "Дачная". Прибытие – к автовокзалу "Варшава-Заходня". Время в пути – от 15 часов.

На прохождение границы заложено 4 часа, но пассажиров предупреждают, что продолжительность предусмотреть невозможно, поэтому следует закладывать дополнительное время до следующей пересадки.

Цена билетов зависит от времени до поездки. Дешевле покупать заранее. К примеру, на 1 июля стоимость билетов на 4 рейсах из Киева – 1099-2699 грн.

Альтернатива поезду. Как доехать из Киева в Варшаву автобусомФото: Автовокзал "Варшава-Западная" (wikimedia.org/Rakoon)

Как добраться до Варшавы с другими перевозчиками

Рейсы из Украины в Польшу и другие страны выполняют во время войны большое количество международных перевозчиков.

К примеру, можно путешествовать с компанией "Автолюкс". Автобусы отправляются от автостанции "Выдубичи" в Киеве. Прибытие – на автовокзал "Варшава-Заходня". Время в пути – от 16 часов.

Стоимость билетов на 1 июля – 1119-1567 грн. Билет включает бесплатный провоз багажа до 30 кг.

С международным перевозчиком HeyBus можно добраться до Варшавы три раза в неделю по цене от 990 грн. Время в пути – от 14 часов. Автобусы отправляются с центрального автовокзала, а прибывают на вокзал "Варшава-Заходня". На маршруте предусмотрено 5 остановок. В салоне есть туалет, климат-контроль, эргономичные кресла. В стоимость включен багаж 20 кг и ручная кладь 7 кг.

На сайте blablacar также предлагаются варианты поездки из Киева в Варшаву с разными перевозчиками по цене от 800 грн на 1 июля. Прибытие – также на автостанцию "Варшава-Заходня".

Следует отметить, что у некоторых перевозчиков с более низкими ценами в автобусах нет туалетов, розеток и Wi-Fi.

Напомним, мы писали, что в Варшаву запустят стандартные украинские поезда.

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