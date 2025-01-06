Как мужчинам выехать за границу во время военного положения: разъяснение адвоката

Исключения есть для мужчин, которые старше 60 лет, а также для тех, кто имеет инвалидность любой группы. Также разрешается выезд мужчин, которые самостоятельно воспитывают ребенка до 18 лет, или являются родителями трех или более несовершеннолетних детей. Особенно это касается тех, кто воспитывает ребенка с инвалидностью, или сопровождает жену или родителей с инвалидностью.

Мужчины, чьи близкие родственники погибли или пропали без вести во время войны, также имеют право на выезд за границу. То же касается тех, кто был снят с воинского учета по состоянию здоровья или временно непригодны к службе. Разрешено выезжать мужчинам, которые осуществляют постоянный уход за лицами с инвалидностью или другими людьми, нуждающимися в постороннем уходе.

Изменения в законодательстве

В течение 2024 года в Украине произошли важные изменения относительно выезда мужчин во время военного положения:

Военно-учетные документы . С 17 июля 2024 года все мужчины в возрасте от 18 до 60 лет должны иметь при себе военно-учетные документы при пересечении границы.

. С 17 июля 2024 года все мужчины в возрасте от 18 до 60 лет должны иметь при себе военно-учетные документы при пересечении границы. Отмена исключения для постоянно проживающих за границей . С 1 июня 2024 года мужчины, проживающие за рубежом, больше не имеют права выезжать из Украины во время военного положения.

. С 1 июня 2024 года мужчины, проживающие за рубежом, больше не имеют права выезжать из Украины во время военного положения. Отсрочка от мобилизации и выезд . Мужчины, имеющие отсрочку от мобилизации, могут выехать за границу при наличии соответствующей отметки в военных документах.

. Мужчины, имеющие отсрочку от мобилизации, могут выехать за границу при наличии соответствующей отметки в военных документах. Выезд студентов. Мужчины, которые зачислены в зарубежные учебные заведения, могут выехать для продолжения обучения, если предоставят документы о зачислении.

Выезд на лечение за границу

По условиям постановления Минздрава от 05.04.2022 № 574 определяет критерии направления и категории пациентов, украинцы могут выезжать за границу на лечение. Это касается граждан, нуждающихся в лечении за рубежом из-за недоступности медицинских услуг в Украине. Для этого нужно получить письмо от Министерства здравоохранения и медицинскую документацию, подтверждающую необходимость лечения.

"Если пациент нуждается в длительном или дорогостоящем лечении, а также медицинских услугах, которые сейчас ограничены в Украине из-за полномасштабной войны, такой гражданин может быть направлен на лечение за пределы страны", - отметил адвокат.

Процедуры для трудоустроенных за рубежом

Для мужчин, которые имеют рабочие контракты за рубежом, существуют отдельные правила. Необходимо иметь официально оформленный контракт, разрешение на выезд от военкомата и документы, подтверждающие цель поездки.

Для получения разрешения на выезд за границу мужчинам, которые планируют трудоустройство за пределами Украины, необходимо обратиться в военкомат. При обращении нужно предоставить документы, подтверждающие занятость за рубежом, такие как контракт, приглашение от работодателя, копию паспорта, а при необходимости - справку об отсутствии судимости. После проверки документов военкомат выдает соответствующее разрешение.

Для владельцев бизнеса, физических лиц-предпринимателей (ФОП) или официально трудоустроенных работников предусмотрена программа "еВідрядження". Эта инициатива позволяет краткосрочный выезд за границу сроком до семи дней по согласованию с работодателем. Подробную информацию о программе "еВідрядження" и порядок ее оформления можно найти на официальном портале "Дія".

"Во время военного положения законодательство может меняться. Рекомендуется регулярно проверять актуальную информацию и консультироваться с официальными источниками перед планированием выезда за границу", - отметил адвокат.