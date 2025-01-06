Як чоловікам виїхати за кордон під час воєнного стану: роз’яснення адвоката

Винятки є для чоловіків, які старші за 60 років, а також для тих, хто має інвалідність будь-якої групи. Також дозволяється виїзд чоловіків, які самостійно виховують дитину до 18 років, або є батьками трьох або більше неповнолітніх дітей. Особливо це стосується тих, хто виховує дитину з інвалідністю, або супроводжує дружину чи батьків з інвалідністю.

Чоловіки, чиї близькі родичі загинули або зникли безвісти під час війни, також мають право на виїзд за кордон. Те ж стосується тих, хто був знятий з військового обліку за станом здоров'я або є тимчасово непридатними до служби. Дозволено виїжджати чоловікам, які здійснюють постійний догляд за особами з інвалідністю або іншими людьми, які потребують стороннього догляду.

Зміни в законодавстві

Протягом 2024 року в Україні відбулися важливі зміни щодо виїзду чоловіків під час воєнного стану:

Військово-облікові документи . З 17 липня 2024 року всі чоловіки віком від 18 до 60 років повинні мати при собі військово-облікові документи під час перетину кордону.

. З 17 липня 2024 року всі чоловіки віком від 18 до 60 років повинні мати при собі військово-облікові документи під час перетину кордону. Скасування виключення для постійно проживаючих за кордоном . З 1 червня 2024 року чоловіки, що проживають за кордоном, більше не мають права виїжджати з України під час воєнного стану.

. З 1 червня 2024 року чоловіки, що проживають за кордоном, більше не мають права виїжджати з України під час воєнного стану. Відстрочка від мобілізації та виїзд . Чоловіки, що мають відстрочку від мобілізації, можуть виїхати за кордон при наявності відповідної відмітки у військових документах.

. Чоловіки, що мають відстрочку від мобілізації, можуть виїхати за кордон при наявності відповідної відмітки у військових документах. Виїзд студентів. Чоловіки, які зараховані до закордонних навчальних закладів, можуть виїхати для продовження навчання, якщо нададуть документи про зарахування.

Виїзд на лікування за кордон

За умовами постанови МОЗ від 05.04.2022 № 574 визначає критерії направлення та категорії пацієнтів, українці можуть виїжджати за кордон на лікування. Це стосується громадян, які потребують лікування за кордоном через недоступність медичних послуг в Україні. Для цього потрібно отримати лист від Міністерства охорони здоров’я та медичну документацію, яка підтверджує необхідність лікування.

"Якщо пацієнт потребує тривалого або дороговартісного лікування, а також медичних послуг, що наразі обмежені в Україні через повномасштабну війну, такий громадянин може бути направлений на лікування за межі країни", - зазначив адвокат.

Процедури для працевлаштованих за кордоном

Для чоловіків, які мають робочі контракти за кордоном, існують окремі правила. Необхідно мати офіційно оформлений контракт, дозвіл на виїзд від військкомату та документи, що підтверджують мету поїздки.

Для отримання дозволу на виїзд за кордон чоловікам, які планують працевлаштування за межами України, необхідно звернутися до військкомату. Під час звернення потрібно надати документи, що підтверджують зайнятість за кордоном, такі як контракт, запрошення від роботодавця, копію паспорта, а за необхідності - довідку про відсутність судимості. Після перевірки документів військкомат видає відповідний дозвіл.

Для власників бізнесу, фізичних осіб-підприємців (ФОП) або офіційно працевлаштованих працівників передбачена програма "єВідрядження". Ця ініціатива дозволяє короткостроковий виїзд за кордон терміном до семи днів за погодженням із роботодавцем. Детальну інформацію про програму "єВідрядження" та порядок її оформлення можна знайти на офіційному порталі "Дія".

"Під час воєнного стану законодавство може змінюватися. Рекомендується регулярно перевіряти актуальну інформацію та консультуватися з офіційними джерелами перед плануванням виїзду за кордон" - зазначив адвокат.