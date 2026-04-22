RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Развлечения
+
-

Развлечения
Шоу бизнес
Советы
Гороскопы
Праздники
Интересное
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психология
Еда
Путешествия
Здоровая жизнь
Мода и красота
Курс доллара Экономика Авто Tech

Как часто подделывают гривну? В НБУ привели статистику

15:24 22.04.2026 Ср
1 мин
Что подделывается чаще - гривна или евро?
aimg Анастасия Мацепа aimg Дмитрий Сидоров
Насколько часто подделывают гривневую банкноту (Getty Images)

По результатам 2025 года в наличном обращении можно было встретить около 1,7 единиц поддельных гривневых банкнот на 1 млн настоящих банкнот.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на слова главы Национального банка Андрея Пышного.

По словам, генерального директора Банкнотно-монетного двора Национального банка Украины Владимира Баглая,
для сравнения в Еврозоне встречается около 15 поддельных банкнот евро на 1 млн настоящих.

В основном поддельные гривневые банкноты - это гривны старого образца (банкноты до 2014-2015 года), новые банкноты имеют более высокую степень защиты, добавил Баглай.

"После изменения дизайна банкнот, количество подделок уменьшилось в разы", - сказал директор Банкнотно-монетного двора.

Самая частая подделка - это банкнота 500 гривен старого образца.

Глава НБУ Андрей Пышный привел историческую статистику по поддельным банкнотам: в 2021 году их насчитывалось 7 единиц на 1 млн настоящих банкнот, в 2023 г. - 2,1 единиц, в 2024 г. - 5,1 единиц.

На сегодня в обращении находится 2,6 млрд банкнот общей стоимостью 913 млрд гривен и 15,2 млрд монет на сумму 9,6 млрд гривен, добавил Пышный.

Внимание: Этот материал подготовлен исключительно для ознакомительных целей и не является финансовым или инвестиционным советом. Инвестиции связаны с риском, включая возможность полной потери капитала. РБК-Украина не несет ответственности за финансовые решения, принятые на основе этого материала. Перед принятием каких-либо инвестиционных решений рекомендуем обратиться к лицензированному финансовому консультанту.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
