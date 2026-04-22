Как часто подделывают гривну? В НБУ привели статистику

По словам, генерального директора Банкнотно-монетного двора Национального банка Украины Владимира Баглая,

для сравнения в Еврозоне встречается около 15 поддельных банкнот евро на 1 млн настоящих.

В основном поддельные гривневые банкноты - это гривны старого образца (банкноты до 2014-2015 года), новые банкноты имеют более высокую степень защиты, добавил Баглай.

"После изменения дизайна банкнот, количество подделок уменьшилось в разы", - сказал директор Банкнотно-монетного двора.

Самая частая подделка - это банкнота 500 гривен старого образца.

Глава НБУ Андрей Пышный привел историческую статистику по поддельным банкнотам: в 2021 году их насчитывалось 7 единиц на 1 млн настоящих банкнот, в 2023 г. - 2,1 единиц, в 2024 г. - 5,1 единиц.

На сегодня в обращении находится 2,6 млрд банкнот общей стоимостью 913 млрд гривен и 15,2 млрд монет на сумму 9,6 млрд гривен, добавил Пышный.