Как будут восстанавливать образование на деоккупированных территориях. МОН представило план
Правительство Украины сегодня одобрило распоряжение "Об утверждении плана мероприятий по восстановлению образования на деоккупированных территориях на 2024-2027 годы" и представило основные стратегические цели в этом направлении
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на МОН.
В ведомстве отметили, что временная оккупация Украины создала вызовы в сфере образования.
"Многие учебные заведения были разрушены или повреждены, а боевые действия создают опасность и сейчас. Дети и молодежь, которые находились на оккупированных территориях, испытали негативное влияние от образовательной системы страны-агрессора. Их обучали по измененным программам, милитаризовали и пытались сформировать в них другую национальную идентичность", - говорится в заявлении МОН.
В ведомстве отметили, что одним из приоритетов государства является возобновление образовательного процесса на деоккупированных территориях. В свою очередь он зависит от разных факторов:
- продолжительность оккупации и ее характер,
- факторы безопасности (минирование, обстрелы и т.п.),
- состояние образовательной инфраструктуры (наличие разрушений / повреждений, доступная образовательная сеть и т.п.),
- транспортное сообщение,
- демографическая ситуация,
- доступный кадровый резерв,
- экономическая ситуация в государстве,
- возможность предоставления финансовой поддержки таким территориям.
Целью подготовки плана стала необходимость разработать задачи и мероприятия, обеспечивающие условия для эффективного и своевременного восстановления украинской системы образования на деоккупированных территориях.
В МОН отметили, что среди стратегических целей плана мероприятий:
- Восстановление украинской системы образования на деоккупированных территориях.
- Обеспечение образовательного процесса в соответствии с украинскими образовательными стандартами.
- Создание безопасной образовательной среды.
"Воплощение вышеперечисленных стратегических целей возлагается на министерства, государственные учреждения и местные администрации, в том числе с военными администрациями, за средства расходов, предусмотренных в государственном и местных бюджетах на соответствующий год", - пояснили в ведомстве.
Таким образом, как отметили в МОН, принятие распоряжения позволит обеспечить на деоккупированных территориях:
- образовательный процесс в соответствии с украинскими образовательными стандартами;
- условия для достижения физической безопасности участников образовательного процесса;
- внедрение современных цифровых инструментов и цифровых учебных материалов для получения образования;
- формирование кадрового резерва для обеспечения учебных заведений и учреждений образования на деоккупированных территориях;
- создание системы поддержки участников образовательного процесса во время адаптационного периода – перехода от системы образования государства-агрессора к украинской системе образования и т.д.
Ранее мы рассказывали , какие принципы восстановления Украина может взять из опыта других стран.
Также в МОН представили статистику украинских школ, в которых образовательный процесс в режиме оффлайн опасен из-за боевых действий.
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