Як будуть вдіновлювати освіту на деокупованих територіях. МОН представило план
Уряд України сьогодні схвалив розпорядження "Про затвердження плану заходів з відновлення освіти на деокупованих територіях на 2024-2027 роки" та представив основні стратегічні цілі у цьому напрямку
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на МОН.
У відомстві зазначили, що тимчасова окупація частини України створила виклики у сфері освіти.
"Багато закладів освіти було зруйновано або пошкоджено, а бойові дії створюють небезпеку й нині. Діти й молодь, які перебували на окупованих територіях, зазнали негативного впливу від освітньої системи країни-агресора. Їх навчали за зміненими програмами, мілітаризували та намагалися сформувати в них іншу національну ідентичність", - йдеться у заяві МОН.
У відомстві зазначили, що одним із пріоритетів держави є відновлення освітнього процесу на деокупованих територіях. Своєю чергою він залежить від різних чинників:
- тривалість окупації та її характер,
- безпекові фактори (мінування, обстріли тощо),
- стан освітньої інфраструктури (наявність руйнувань / пошкоджень, доступна освітня мережа тощо),
- транспортне сполучення,
- демографічна ситуація,
- доступний кадровий резерв,
- економічна ситуація в державі,
- можливість надання фінансової підтримки таким територіям.
Метою підготовки плану стала необхідність розробити завдання та заходи, які забезпечать умови для ефективного і вчасного відновлення української системи освіти на деокупованих територіях.
У МОН зазначили, що серед стратегічних цілей плану заходів є:
- Відновлення української системи освіти на деокупованих територіях.
- Забезпечення освітнього процесу відповідно до українських освітніх стандартів.
- Створення безпечного освітнього середовища.
"Втілення вищезазначених стратегічних цілей покладається на міністерства, державні установи та місцеві адміністрації, зокрема з військовими адміністраціями, за кошти видатків, передбачених у державному та місцевих бюджетах на відповідний рік", - пояснили у відомстві.
Таким чином, як зазначили в МОН, ухвалення розпорядження дозволить забезпечити на деокупованих територіях:
- освітній процес відповідно до українських освітніх стандартів;
- умови для досягнення фізичної безпеки учасників освітнього процесу;
- впровадження сучасних цифрових інструментів і цифрових навчальних матеріалів для здобуття освіти;
- формування кадрового резерву для забезпечення закладів та установ освіти на деокупованих територіях;
- створення системи підтримки учасників освітнього процесу під час адаптаційного періоду - переходу від системи освіти держави-агресора до української системи освіти тощо.
Раніше ми розповідали які принципи відновлення Україна може взяти із досвіду інших країн.
Також у МОН представили статистику українських шкіл, в яких наразі освітній процес в режимі офлайн небезпечний через бойові дії.
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