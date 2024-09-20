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Як будуть вдіновлювати освіту на деокупованих територіях. МОН представило план

П'ятниця 20 вересня 2024 20:06
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Як будуть вдіновлювати освіту на деокупованих територіях. МОН представило план Фото: українські школярі (Getty Images)
Автор: Ніна Єланська

Уряд України сьогодні схвалив розпорядження "Про затвердження плану заходів з відновлення освіти на деокупованих територіях на 2024-2027 роки" та представив основні стратегічні цілі у цьому напрямку

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на МОН.

У відомстві зазначили, що тимчасова окупація частини України створила виклики у сфері освіти.

"Багато закладів освіти було зруйновано або пошкоджено, а бойові дії створюють небезпеку й нині. Діти й молодь, які перебували на окупованих територіях, зазнали негативного впливу від освітньої системи країни-агресора. Їх навчали за зміненими програмами, мілітаризували та намагалися сформувати в них іншу національну ідентичність", - йдеться у заяві МОН.

У відомстві зазначили, що одним із пріоритетів держави є відновлення освітнього процесу на деокупованих територіях. Своєю чергою він залежить від різних чинників:

  • тривалість окупації та її характер,
  • безпекові фактори (мінування, обстріли тощо),
  • стан освітньої інфраструктури (наявність руйнувань / пошкоджень, доступна освітня мережа тощо),
  • транспортне сполучення,
  • демографічна ситуація,
  • доступний кадровий резерв,
  • економічна ситуація в державі,
  • можливість надання фінансової підтримки таким територіям.

Метою підготовки плану стала необхідність розробити завдання та заходи, які забезпечать умови для ефективного і вчасного відновлення української системи освіти на деокупованих територіях.

У МОН зазначили, що серед стратегічних цілей плану заходів є:

  1. Відновлення української системи освіти на деокупованих територіях.
  2. Забезпечення освітнього процесу відповідно до українських освітніх стандартів.
  3. Створення безпечного освітнього середовища.

"Втілення вищезазначених стратегічних цілей покладається на міністерства, державні установи та місцеві адміністрації, зокрема з військовими адміністраціями, за кошти видатків, передбачених у державному та місцевих бюджетах на відповідний рік", - пояснили у відомстві.

Таким чином, як зазначили в МОН, ухвалення розпорядження дозволить забезпечити на деокупованих територіях:

  • освітній процес відповідно до українських освітніх стандартів;
  • умови для досягнення фізичної безпеки учасників освітнього процесу;
  • впровадження сучасних цифрових інструментів і цифрових навчальних матеріалів для здобуття освіти;
  • формування кадрового резерву для забезпечення закладів та установ освіти на деокупованих територіях;
  • створення системи підтримки учасників освітнього процесу під час адаптаційного періоду - переходу від системи освіти держави-агресора до української системи освіти тощо.

Раніше ми розповідали які принципи відновлення Україна може взяти із досвіду інших країн.

Також у МОН представили статистику українських шкіл, в яких наразі освітній процес в режимі офлайн небезпечний через бойові дії.

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