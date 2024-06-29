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Как будут действовать графики отключения света 30 июня: ответ "Укрэнерго"

Суббота 29 июня 2024 17:50
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Как будут действовать графики отключения света 30 июня: ответ "Укрэнерго" Иллюстративное фото: в Украине 30 июня свет будут выключать целый день (Getty Images)
Автор: Наталья Кава

В воскресенье, 30 июня, в Украине отключения света по графику будут происходить в течение всего дня. Они будут действовать по всем областям.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Укрэнерго".

"30 июня меры ограничения потребления будут применяться в течение всех суток", - сказано в сообщении.

Однако в период с 17:00 до 23:00 объем ограничений может быть увеличен. Актуальные графики почасовых отключений можно отследить на сайтах облэнерго и их площадках в соцсетях

В "Укрэнерго" призывали потреблять свет ответственно в период, когда он есть.

Проблемы со светом в Украине

После того, как Россия уничтожила значительную часть энергогенерации в Украине, ввели почасовые графики отключения света. Однако украинцев предупреждают о том, что ситуация с электроэнергией может осложниться.

В частности, недавно стало известно, что Бурштынская ТЭС в Ивано-Франковской области не подлежит восстановлению, ведь она была атакована 12 раз.

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График отключения света Блэкаут Укрэнерго
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Как будут действовать графики отключения света 30 июня: ответ "Укрэнерго"
Как будут действовать графики отключения света 30 июня: ответ "Укрэнерго"
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