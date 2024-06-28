Бурштынская ТЭС после ракетных атак не подлежит восстановлению, - ОВА

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Ивано-Франковской ОВА Светлану Онищук в эфире радио "Западный полюс".

Как отметила глава ОВА, российские войска 12 раз атаковали ракетами Бурштынскую теплоэлектростанцию.

"Уже определенный период времени мы понимаем, что восстановлению не подлежит Бурштынская ТЭС, она очень сильно разрушена", - сказала Онищук.

Она также добавила, что для прохождения отопительного сезона в городе Бурштын построят шесть котельных разной мощности для обеспечения социальных объектов и населения.

Глава Бурштынской общины Василий Андриешин в интервью местному изданию "Галка" заявил, что Бурштынская ТЭС получила значительные повреждения из-за вражеских обстрелов. По его словам, в прошлом году было два мощных "прилета", которые повредили крышу здания, а в этом году - было более 10 таких "прилетов".

"В прошлом году мы выполняли работы по восстановлению полгода, а сейчас крыши Бурштынской ТЭС фактически нет. И я сомневаюсь, что ТЭС зимой заработает, потому что крышу и стены не удастся восстановить… Если будут морозы, то все замерзнет. В прошлом году, когда было минус десять, мы разогревали оборудование по факелам, но тогда была разрушена только половина крыши", - сказал он.