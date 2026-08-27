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D.Solutions поможет бизнесу улучшить прибыльность СЭС: что известно

15:28 27.08.2026 Чт
2 мин
Для СЭС система отдельно рассчитывает экономию благодаря использованию собственной генерации.
aimg Юлия Бойко
D.Solutions поможет бизнесу улучшить прибыльность СЭС: что известно D.Solutions поможет бизнесу улучшить прибыльность СЭС (фото: yasno.ua)
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Компания D.Solutions, работающая под брендом YASNO, входящая в Группу ДТЭК, расширила функциональность системы энергетического менеджмента YASNO Power.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на сообщение ДТЭК.

Что известно о новой аналитике

Отмечается, что СЭС система отдельно рассчитывает экономию благодаря использованию собственной генерации вместо электроэнергии из сети и доход от продажи излишков.

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Для аккумулятора эффект от ценового арбитража, когда оборудование заряжается в часы более низких цен, а накопленная электроэнергия используется после роста ее стоимости.

Если на объекте одновременно работает СЭС и аккумулятор, клиент видит результат каждой установки и их общий экономический эффект. Это помогает определить, какую часть выгоды обеспечили собственное генерирование, продажа электроэнергии и управление накопителем.

"После установки солнечной электростанции или системы хранения энергии бизнеса важно видеть не только объемы генерации и потребления, но и конкретный финансовый результат. Теперь наши клиенты могут узнать, сколько электроэнергии удалось не покупать из сети, какой доход принес продажу излишков и насколько выгодно работал аккумулятор", - рассказал Сергей Коваленко.

Возможность оценки влияния

Один из ключевых инструментов нового раздела сравнивает фактический счет предприятия с суммой, которую оно оплатило бы без собственного энергетического оборудования и оптимизации его работы. Это дает возможность оценить влияние СЭС и накопителя на общие затраты бизнеса на электроэнергию.

В кабинете также доступны графики источников покрытия потребления, использование солнечной генерации и работы аккумулятора, журнал циклов заряда и разряда и детализация результатов за разные периоды.

Напомним, государство в 2026 году профинансирует новые проекты возобновляемой энергетики общей мощностью до 1 ГВт для повышения автономности украинских регионов.

Добавим и то, что в первом квартале 2026 года 824 потребителя подключили свои бытовые солнечные электростанции к электросетям ДТЭК.

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