Системы накопления опередили СЭС: что бизнес покупает для энергонезависимости

Около 65% энергооборудования, которое YASNO устанавливает для бизнес-клиентов, приходится на системы накопления энергии. Ранее в структуре заказов преобладали солнечные электростанции (СЭС).

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на заявление СЕО D.Solutions Сергея Коваленко в интервью Forbes Ukraine.

По его словам, спрос бизнеса на собственное энергетическое оборудование ежегодно увеличивается примерно на 20%.

Компании готовятся к возможным зимним отключениям, но в то же время ищут решения, которые могут быть экономически полезны и при стабильной работе энергосистемы.

Преимущества систем накопления

Руководитель D.Solutions пояснил, что Energy storage позволяет переживать короткие отключения и зарабатывать на арбитраже, когда проблем со светом нет. Для крупного бизнеса к этому могут добавляться когенерационные установки.

"Не стоит думать только о том, как пережить одну зиму. Энергосистему предприятия сейчас нужно планировать как минимум на три-пять лет", - отметил Сергей Коваленко.

Конфигурация энергообеспечения зависит от профиля работы компании. Базовый вариант может включать в себя систему накопления, которая непрерывно поддерживает критические процессы во время коротких отключений.

Солнечная электростанция позволяет частично обеспечивать объект собственной генерацией, а генератор или когенерационная установка - работать во время длительного отсутствия электроэнергии.

"Одна из самых распространенных ошибок - покупать временное решение, чтобы просто пересидеть зиму. Оборудование должно быть частью долгосрочной модели: обеспечивать резерв во время отключений, а в остальное время - сокращать расходы или создавать дополнительный доход", - подытожил СЕО D.Solutions.

Перед выбором оборудования YASNO рекомендует провести базовый энергоаудит: определить объем и график потребления, критические нагрузки и необходимую продолжительность автономной работы. Это помогает подобрать мощность оборудования без лишних трат и учесть опыт предыдущих зим.