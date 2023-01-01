В Украине создали сеть банков на случай блекаута: какие услуги будут доступны

Все системно важные банки Украины объединились для создания общей банковской сети - POWER BANKING. Они будут работать и предоставлять клиентам услуги даже в критической ситуации во время блекаута.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу НБУ .

В условиях блекаута в отделениях сети POWER BANKING для всех клиентов будет доступен определенный перечень неотложных банковских услуг, а именно:

получение наличных денег (в банкоматах или в кассе);

платежи, перевод средств (в кассе или в терминалах самообслуживания);

обмен валют (при наличии наличной валюты в кассе);

консультации менеджеров по финансовым вопросам.

Кроме того, в отделениях сети POWER BANKING введен банкоматный национальный роуминг. Его цель - предоставить украинцам возможность в банкомате любого банка сети снять увеличенную сумму наличных денег, достаточную для удовлетворения текущих потребностей и формирования определенного запаса.

Сегодня сеть POWER BANKING объединяет все 14 системно важных банков, отделения которых стали основой этой сети, и привлекает других участников банковского рынка. В настоящее время уже более 1000 отделений во всех регионах страны дополнительно оснащены для работы во время блекаута (около 80% из них - это отделения системно важных банков).

Карта отделений сети POWER BANKING регулярно обновляется на отдельной веб- странице Национального банка, где можно найти более подробную информацию о сети, перечень ее отделений, банкоматный роуминг, советы и ответы на часто задаваемые вопросы.

Узнать отделение общей банковской сети можно будет по специальной маркировке POWER BANKING на входе. Этот знак будет свидетельствовать, что отделение специально оборудовано и будет работать в длительном отсутствии электроэнергии.