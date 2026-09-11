В JYSK объяснили, работают ли их магазины в Украине во время тревог

В JYSK обратили внимание, что для них безопасность сотрудников и покупателей остается абсолютным приоритетом.

"В настоящее время во время любой воздушной тревоги, независимо от уровня, наши магазины прекращают работу, а персонал и покупатели переходят к укрытию или безопасной зоне", - добавили в компании.

Также в пресс-службе уточнили, что после очередных ударов россиян по ТЦ "Амстор" в Запорожье и ТЦ "Мануфактура" в Сумах работа магазинов JYSK, которые там находятся, приостановлена.

Компания оценивает масштабы повреждений и возможности возобновления работы.

Уровни тревог

Напомним, на днях в Украине начали действовать два уровня воздушных тревог - "желтый" и "красный".

"Желтую" тревогу объявляют во время атаки российских беспилотников. При этом "красную" - во время массированных ударов и ракетной угрозы.