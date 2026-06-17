JTI Украина предупреждает о риске коллапса на табачном рынке из-за запуска ''еАкциза''

До запуска системы осталось менее пяти месяцев, однако государственная платформа до сих пор находится на этапе доработки, отметил Александр Фаркош. В настоящее время в системе, по данным Минцифры, зарегистрировано менее 1% операторов розничной торговли.

Украинская модель «еАкциза» оказалась значительно сложнее европейского аналога Track & Trace, заверил Александр Фаркош. Она дополнительно охватывает алкоголь, всю розничную торговлю (десятки тысяч точек) и полностью переносит уплату акциза на электронную марку. Ни одного из этих элементов, по его словам, в ЕС нет.

''Если мы будем готовы к внедрению электронной акцизной марки, а ритейл не готов, то продукция просто никуда не поедет. Если государство и все игроки рынка не смогут настроить все системы и процессы, то нас ждет коллапс всей индустрии белого рынка. В денежном выражении это будет означать 500 млн грн потерь бюджетных поступлений ежедневно'', – заявил гендиректор JTI Украина.

По его словам, компания уже сейчас тратит десятки миллионов гривен на адаптацию внутренних процессов и производства к новым требованиям.

Система ''еАкциз'' – государственная платформа электронной акцизной маркировки, запуск которой запланирован на 1 ноября 2026 года. Ее основа – европейская система Track & Trace, действующая в ЕС с 2019 года.

Однако украинская модель дополнительно охватывает алкоголь и всю розничную торговлю, а уплату акциза полностью переносит на электронную марку. К системе должна подключиться вся цепочка поставок – от производителей до десятков тысяч точек розничной торговли.