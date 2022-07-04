ru ua
Пн, 04 липня News Daily Lite Styler Travel
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

На Ізюмському напрямку ЗСУ підірвали склади з боєкомплектами російської артилерії

Новость на русском →
Україна, Понеділок 04 липня 2022 17:11
На Ізюмському напрямку ЗСУ підірвали склади з боєкомплектами російської артилерії Фото: ЗСУ підірвали російські склади з боєкомплектами (Getty Images)
Автор: Євгеній Прокопенко

На Ізюмському напрямку бійці Збройних сил України підірвали склади з боєкомплектами артилерії окупантів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Сухопутні війська ЗС України.

Інформацію про це також повідомили у волонтерському фонді "Повернись живим".

За словами волонтерів, вогонь по противнику коригували з коптера, який українські захисники отримали від команди фонду.

"Гарно горить БК окупантів. На Ізюмському напрямку наші військові підірвали склади із боєкомплектами російської артилерії. Вогонь по противнику коригували з коптера, який передав українським бійцям наш Фонд. І це - єдиний салют, на який можуть розраховувати рашисти", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, реактивні системи залпового вогню HIMARS відпрацювали по позиціях росіян на Запорізькому напрямку.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Війна в Україні
NEWS
У Зеленського попередили європейських лідерів про наміри РФ: варто прощатися з ілюзіями
У Зеленського попередили європейських лідерів про наміри РФ: варто прощатися з ілюзіями
DAILY
Кирило Буданов: Війна закінчиться наступного року виходом на наші кордони
Владислав Красінськийзаступник головного редактора Кирило Буданов: Війна закінчиться наступного року виходом на наші кордони