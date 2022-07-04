На Изюмском направлении ВСУ взорвали склады с боекомплектами российской артиллерии
На Изюмском направлении бойцы Вооруженных сил Украины взорвали склады с боекомплектами артиллерии оккупантов.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Сухопутные войска ВС Украины.
Информацию об этом также сообщили в волонтерском фонде "Вернись живым".
По словам волонтеров, огонь по противнику корректировали из коптера, который украинские защитники получили от команды фонда.
"Хорошо горит БК оккупантов. На Изюмском направлении наши военные взорвали склады с боекомплектами российской артиллерии. Огонь по противнику корректировали из коптера, который передал украинским бойцам наш Фонд. И это - единственный салют, на который могут рассчитывать рашисты", - говорится в сообщении.
Напомним, реактивные системы залпового огня HIMARS отработали по позициям россиян на Запорожском направлении.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.