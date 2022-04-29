У Дніпропетровській області СБУ затримала помічницю ватажків "ДНР"

"У Дніпропетровській області СБУ встановила місце знаходження та затримала попічницю ватажків так званої "ДНР". Вона відповідала за їхню медійну розкрутку та інформаційний супровід діяльності терористів. Жінка приєдналася до лав незаконних збройних формувань у 2016 році. Там займалася популяризацією угруповань бойовиків та підготовкою постановочних сюжетів для кремліських пропанандистів. У тому числі щодо прибуття з РФ так званих гуманітарних конвоїв. Втім після ліквідації колишнього ватажка терористів Захарченка, його помічниця покинула лави бойовиків і тривалий час переховувалась", - повідомили в СБУ.