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У Дніпропетровській області СБУ затримала помічницю ватажків "ДНР"

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Україна, П'ятниця 29 квітня 2022 14:34
У Дніпропетровській області СБУ затримала помічницю ватажків "ДНР" Фото: СБУ (volyn.com.ua)
Автор: Євгеній Прокопенко

СБУ затримала помічницю ватажків так званої "ДНР", яка відповідала за їхню медійну розкрутку і готувала постановочні сюжети для російських ЗМІ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на СБУ.

"У Дніпропетровській області СБУ встановила місце знаходження та затримала попічницю ватажків так званої "ДНР". Вона відповідала за їхню медійну розкрутку та інформаційний супровід діяльності терористів. Жінка приєдналася до лав незаконних збройних формувань у 2016 році. Там займалася популяризацією угруповань бойовиків та підготовкою постановочних сюжетів для кремліських пропанандистів. У тому числі щодо прибуття з РФ так званих гуманітарних конвоїв. Втім після ліквідації колишнього ватажка терористів Захарченка, його помічниця покинула лави бойовиків і тривалий час переховувалась", - повідомили в СБУ.

Нагадаємо, Служба безпеки України виявила двох колаборантів у Херсонській області. Їм оголосили підозру про державну зраду.

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