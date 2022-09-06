США бачать просування українських військових та звільнення територій на півдні

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN .

"Вони продовжують робити певний рух вперед. Ми знаємо, що вони відбили деякі села", - сказав він.

Нагадаємо, ЗСУ відбили деякі населені пункти на півдні, але про їхнє звільнення неповідомляють відразу ж, щоб не піддавати їх ударам з боку росіян.

Крім того, президент Володимир Зеленський розповів про звільнення двох населених пунктів на південному напрямку і одного - в Донецькій області.

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