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Київ має намір повернути плату за проїзд у громадському транспорті

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Київ, Четвер 05 травня 2022 09:33
Київ має намір повернути плату за проїзд у громадському транспорті Фото: Київ має намір повернути плату за проїзд у громадському транспорті (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Валерія Поліщук

У Києві планують відновити плату за проїзд у громадському транспорті. Норма може повернутися вже 16 травня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на проект рішення, зареєстрованого на сайті Київради

У документі йдеться про відновлення роботи автоматизованої системи обліку оплати проїзду в міському пасажирському транспорті столиці незалежно від форм власності.

"З метою обліку оплати проїзду в міському пасажирському транспорті міста Києва незалежно від форм власності виникла необхідність у відновленні роботи АСОП", - йдеться в пояснювальній записці.

Відзначимо, що в Києві з початку військового вторгнення РФ була припинена робота громадського транспорту. Разом з тим станції метро служили для киян притулками. Після того як у столиці почали поступово відновлювати роботу громадського транспорту, проїзд став безкоштовним.

Нагадаємо, в околицях Києва зберігається мінна небезпека. У зв'язку з цим громадян просять не відвідувати лісопаркові зони.

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