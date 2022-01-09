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У Бронксі сталася пожежа в багатоповерховому будинку. Влада очікує численних жертв

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Нью-Йорк, Неділя 09 січня 2022 22:01
У Бронксі сталася пожежа в багатоповерховому будинку. Влада очікує численних жертв Фото: масштабна пожежа сталася в Бронксі (twitter.com/Longfellow_TV)
Автор: Дмитрий Кузнецов

У Бронксі (один з районів Нью-Йорка) сталася масштабна пожежа в багатоповерховому будинку. Влада очікує численних жертв.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на NBC News.

За даними видання, пожежа сталася в багатоквартирному 19-поверховому житловому будинку на одному з нижніх поверхів. Вогонь спалахнув після 11 години ранку (18:00 за Києвом). Загасити загоряння вдалося близько 13:00 (20: 00).

За попередніми даними, під час пожежі постраждали понад 63 осіб. Життя 32 з них знаходиться під загрозою.

Глава пожежного департаменту Нью-Йорка Деніел Нігро заявив, що очікує численних жертв. Однак, як зазначає видання, про смертельні випадки поки не повідомлялося.

Відповідаючи на питання про те, чи могли жителі багатоповерхівки вистрибувати з вікон під час пожежі, Нігро допустив, що деякі могли випасти з будівлі, намагаючись забратися на встановлені рятувальниками сходи.

"Останній раз, коли у нас були людські жертви, які можуть бути такими жахливими, це була пожежа, яка сталася більше ніж 30 років тому, також тут, в Бронксі", - додав Нігро.

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Сполучені Штати Америки Нью-Йорк
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